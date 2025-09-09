Волошин признался, планирует ли возвращаться в Украину. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Василия Тимошенко.

К теме Скандальный Александр Волошин заговорил о наркотиках и признался, которые употреблял

Александр сказал, что не планирует в ближайшее время возвращаться домой и в дальнейшем будет жить за границей.

Есть страх, который тебя двигает вперед, а есть страх, который тебе показывает, чувак, лучше не надо. Вот как у меня есть страх наркотиков, страх там еще каких-то вещей, так у меня есть страх вернуться в Украину. Пока что-то не готов я ни в тюрьму, ни умереть не хочется. Я не рассматриваю какие-то положительные варианты, если я вернусь в Украину,

– объяснил блогер.

В то же время он отметил, что если бы в Украине его действительно ждали и он почувствовал безопасность, то возможно бы вернулся.

Почему Волошин выехал за границу?