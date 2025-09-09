Волошин зізнався, чи планує повертатися до України. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Василя Тимошенка.

Олександр сказав, що не планує найближчим часом повертатися додому та надалі житиме за кордоном.

Є страх, який тебе рухає вперед, а є страх, який тобі показує, чувак, ліпше не треба. От як в мене є страх наркотиків, страх там ще якихось речей, так в мене є страх повернутися в Україну. Поки щось не готовий я ні в тюрму, ні померти не хочеться. Я не розглядаю якісь позитивні варіанти, якщо я повернусь в Україну,

– пояснив блогер.

Водночас він зазначив, що якби в Україні його справді чекали й він відчув безпеку, то можливо би повернувся.

Інтерв'ю з Олександром Волошиним: дивіться відео онлайн

Чому Волошин виїхав за кордон?