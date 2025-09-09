Тепер Олександр розповів, які в них зараз стосунки з артисткою. Він зізнався, чи хотів до неї повернутися та хто винен в їхньому розлученні. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Василя Тимошенка.

Волошин вважає, що вони вдвох з колишньою дружиною винні в розриві.

Я не хочу просто копошитися в старому і шукати причини того всього. Немає одного винного. Може хтось більш очевидно робив якісь неправильні речі, але інша людина також завжди має якусь відповідальність. Це завжди вибір обох людей,

– сказав блогер.

Після розлучення, як каже сам Волошин, він "пішов у рознос" і зустрічався з багатьма дівчатами, втім ні з одною з них не міг побудувати міцні стосунки, бо вони його не розуміли. У той період блогер хотів повернутися до Анни Трінчер.

Вони всі в якомусь своєму світі живуть, якісь в них такі примітивні бажання, примітивні проблеми, і мені з ними не цікаво взагалі спілкуватись. І в певний момент я просто злякався, що я не знайду людину, яка хоч трохи мене зрозуміє, хоч трохи пройшла те, що пройшов я. І єдина з цих всіх дівчат залишалась Аня, яка мене розуміла,

– пояснив блогер.

Спершу колишнє подружжя підтримувало дружнє спілкування, однак згодом перестало. Співачка відписалася від Олександра після того, як він почав нові стосунки.

Інтерв'ю з Олександром Волошиним: дивіться відео онлайн

Що відомо про нові стосунки Волошина?