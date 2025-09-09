Волошин зізнався, чи був у нього роман зі співачкою SKYLERR (Валерія Кудрявець). Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Василя Тимошенка.

Не пропустіть Єдина, яка мене розуміла, – Волошин зізнався, чи хотів повернутися до Трінчер після розлучення

Олександр Волошин стверджує, що у його колишньої дружини Анни Трінчер був конфлікт зі SKYLERR. Подробицями блогер не поділився, однак вважає його "дитячим садком".

Волошин розповів, що після розставання з Трінчер пройшов певний час і він познайомився зі SKYLERR. За словами блогера, між ним і співачкою була взаємна симпатія.

Був невеликий роман між нами. Дуже короткий роман. Курортний роман. Київський роман. Ось така історія. І він швидко закінчився,

– поділився Олександр.

Інтерв'ю з Олександром Волошиним: дивіться відео онлайн

Що відомо про особисте життя Олександра Волошина?