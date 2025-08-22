Разом зі змінами у діяльності змінилися й вони самі – зовнішність, погляд, усмішка. Show 24 покаже, як трансформувалися українські зірки, які пішли служити до Сил оборони України.

Олександр Ярмак

26 лютого 2022 року репер добровільно пішов до війська. Спочатку YARMAK служив в охоронній роті при Голосіївському військкоматі, а після звільнення Київщини від окупантів – у бойовому підрозділі. Нині Олександр Ярмак очолює DARKNODE – технологічний підрозділ 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем ЗСУ.

Олександр Ярмак на початку великої війни та зараз / Колаж Show 24

Гарік Бірча

Зірка "Вітальки" пішов добровольцем у перший місяць великої війни: спершу до територіальної оборони, згодом – до ЗСУ. Починав як старший сержант, а з часом отримав звання головного сержанта. Зараз він служить у 210-му окремому штурмовому полку, який бере участь у бойових діях, зокрема на території Курської області.

Гарік Бірча до початку повномасштабного вторгнення і після / Колаж Show 24

Даніель Салем

Телеведучий також спочатку вступив до ТрО, а пізніше перейшов у розвідувально-диверсійний підрозділ "12 друзів Оушена". Брав участь у звільненні Херсонщини. Попри службу, Салем продовжує зніматися у кіно й телешоу під час відпусток. Зокрема, він став ведучим нового сезону шоу "Зважені та щасливі" та програми "Світанок" на М1. У фільмі "Відпустка наосліп" Даніель зіграв свою першу головну роль – військового Назара.

Даніель Салем у 2022 році та зараз / Колаж Show 24

Юрій Толоконніков

На початку повномасштабного вторгнення співак Тамерлан приєднався до територіальної оборони. У мережі пишуть, що він почав служити в підрозділі аеророзвідки. Артист уникає деталей про свою діяльність, пояснюючи це тим, що його служба не потребує розголосу.

Тамерлан на початку повномасштабного вторгнення та у 2024 році / Колаж Show 24

Коля Сєрга

Вже на третій день війни шоумен став до лав ЗСУ. Пізніше він створив ініціативу "Культурний десант", де військові-артисти підтримують побратимів на фронті. У грудні 2024 року Сєрга отримав посаду позаштатного радника міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Коля Сєрга на початку повномасштабного вторгнення та зараз / Колаж Show 24