Актор в програмі "Наодинці з Гламуром" розсекретив, чи продовжує службу у війську. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал ТСН.

Вас також може зацікавити Підписала контракт: донька відомого українського бізнесмена служить в ТРО

Володимир підтвердив, що вже не перебуває в бойовому підрозділі. Попри це, йому важко поєднувати службу і свою акторську діяльність.

Наразі я дійсно спецкор на Армія TV… За весь цей період два рази зіграв в театрі. Цього року один раз і минулого року. Ну, дуже важко підгадати умови служби. Це має бути вечір якийсь, позаслужбовий час,

– розповів Кравчук.

Проєкт "Наодинці з Гламуром": дивіться відео онлайн

Як Володимиру вдалося знятися у фільмі "Ти – космос"?