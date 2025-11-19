Михайло Климнеко – український композитор, співак, саундпродюсер та учасник гурту ADAM. Народився у селищі міського типу Гостомель (Київська область). У дитинстві батьки казали сину, що якщо той навчиться грати на фортепіано, то зможе швидко друкувати на комп'ютерній клавіатурі. Тому Клименко й пішов навчатись до музичної школи, хоча на той момент любив більше комп'ютери, ніж музику. 24 Канал розповідає, яким був шлях Михайла у сфері шоубізнесу та що відомо про його стан здоров'я зараз.

Кохання та гурт ADAM – як це було?

Першу пісню композитор написав на другому курсі навчання в естрадно-цирковому коледжі й заробив 300 доларів. Можливо, не всі знають, але Клименко є співавтором Олександра Пономарьова, а також автором багатьох популярних хітів.

"Доня" (Олександр Пономарьов);

"Ти в мені є" (Марія Яремчук)";

"99" (Марина Круть);

Також є саундпродюсером музичних альбомів, пише музику до фільмів і телешоу.

Цікаво, що артист ніколи не планував ставати знаменитістю. Під час навчання Михайло познайомився зі своєю майбутньою дружиною, з якою у 2014 році створили гурт ADAM. Кохану чоловік називає своєю музою.

Гурт ADAM / Фото Тетяни Шавловської

Виконавець не приховує, що на концертах люди приходять почути, як співає він, і подивитись, як танцює Олександра. Ба більше, артист буває навіть ревнує дружину.

Як нормальний чоловік я ревную, коли на неї витріщаються інші чоловіки. Але після концертів до Саші підходять дуже багато жінок, говорять компліменти. Це класно. Ми разом робимо одну справу і кайфуємо від цього,

– відверто зізнався в інтерв'ю артист.

Зазначимо, що подружжя виховує двох дітей.

Жінка сама займається хореографічними постановками, а на кожен виступ готує новий образ. Дебютний альбом гурту вийшов у 2017 році, а вже у 2023 – трек "Повільно" став справжнім хітом, зібравши мільйонні прослуховування.

ADAM – "Повільно": слухайте пісню онлайн

Михайло відверто говорив, що "ADAM – це проєкція їхнього кохання".

Цікаво, що цього року Саша випустила перший сольний альбом "Культурне диско". Та виконавиця не планує ставати професійною співачкою, а просто у такий спосіб самовиражається.

У мріях гурту ADAM є тур Америкою, а також зіграти концерт у Палаці спорту.

Варто зазначити, що коли розпочалась повномасштабна війна, то родина поїхала зі свого помешкання у Гостомелі. Згодом стало відомо, що житло пограбували. Сьогодні сімейство живе в іншій квартирі. У такий важкий час музиканти думали, що творчість нікому не потрібна, тому були у перерві аж 8 місяців допоки світ не почув пісню "Повільно".

Що відомо про стан здоров'я Михайла Клименка?

Дружина виконавця повідомила у соцмережах страшну новину – Михайло у комі. Виявилось, що вже два місяці артист бореться з важкою недугою – туберкульозним менінгітом.

Після тривалого лікування та перебування в реанімації Міша знаходиться в комі. Будь ласка, моліться за нього. Один день лікування обходиться в більш ніж 25000 грн,

– написала Саша.

Михайло Клименко в комі / Фото з інстаграму гурту ADAM

Важливо! Долучитися до збору коштів на лікування Михайла Клименка можна за посиланням (конверт в Приват24). Також залишаємо номер карти – 5168752144133520.

Чимало зіркових колег залишили у коментарях слова підтримки, а також пообіцяли, що допоможуть фінансово. Наразі невідомо, як захворів артист, однак редакція 24 Каналу бажає співаку якнайшвидшого одужання, а родині – терпіння та віри у краще.

