Про це повідомили на інстаграм-сторінці гурту ADAM, учасником якого він був разом із дружиною Сашею Норовою, пише 24 Канал.
Вас також може зацікавити "Немає слів, щоб описати всю вдячність": Зеленська та зірки щемливо привітали з Днем ЗСУ
Михайло три тижні провів у комі, та вранці 7 грудня зупинилося його серце. Музиканту було 38 років.
Інформацію про прощання з Михайлом Клименком його сім'я оголосить згодом.
Михайло Клименко з гурту ADAM помер / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про хворобу Михайла Клименка?
- В артиста, як розповів його колега PARFENIUK, були проблеми зі спиною, які він тривалий час лікував. Після приймання препаратів у Михайла розвинувся туберкульоз.
- Понад два місяці Клименко лікувався від туберкульозного менінгіту – це форма туберкульозу, яка вражає не легені, а оболонки головного чи спинного мозку.
- 19 листопада стало відомо, що вокаліст гурту ADAM після перебування у реанімації потрапив у кому. Поруч з Михайлом увесь час була його дружина Олександра.