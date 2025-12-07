Про це повідомили на інстаграм-сторінці гурту ADAM, учасником якого він був разом із дружиною Сашею Норовою, пише 24 Канал.

Михайло три тижні провів у комі, та вранці 7 грудня зупинилося його серце. Музиканту було 38 років.

Інформацію про прощання з Михайлом Клименком його сім'я оголосить згодом.

Михайло Клименко з гурту ADAM помер / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про хворобу Михайла Клименка?