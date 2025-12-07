Об этом сообщили на инстаграм-странице группы ADAM, участником которой он был вместе с женой Сашей Норовой, пишет 24 Канал.
Михаил Клименко из группы ADAM умер / Скриншот из инстаграм-сторис
Утром 7 декабря умер украинский певец Михаил Клименко, солист группы ADAM, который несколько месяцев лечился от туберкулезного менингита.
