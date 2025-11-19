Об этом сообщили на инстаграм-странице группы ADAM, пишет 24 Канал. В заметке попросили молиться за Михаила.
Друзья, Миша Клименко (Adam) уже два месяца ведет борьбу с тяжелой болезнью – туберкулезным менингитом. После длительного лечения и пребывания в реанимации Миша находится в коме,
– говорится в заметке.
Михаил Клименко в коме / Фото из инстаграма группы ADAM
Согласно сообщению, один день лечения стоит более 25 тысяч гривен. Близкие Клименко попросили присоединиться к сбору денег, если есть возможность.
Важно! Приобщиться к сбору средств на лечение Михаила Клименко можно по ссылке (конверт в Приват24). Также оставляем номер карты – 5168752144133520.
В комментариях под сообщением поклонники и коллеги Михаила выражают свою поддержку.
- Владимир Дантес: "Поможем!"
- Анатолий Анатолич: "Миша, я верю, ты сможешь".
- ROXOLANA: "Верим, что все будет хорошо! Скорейшего выздоровления".
- Виталий Козловский: "Миша, мы с тобой. Выздоравливай".
- Мишель Андраде: "Миша! Я верю! Уверена, справимся!"
- Оля Цибульская: "Миша, мы верим и рядом".
- alyona alyona: "Сил и здоровья. Ты нам очень нужен".