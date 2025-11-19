Об этом сообщили на инстаграм-странице группы ADAM, пишет 24 Канал. В заметке попросили молиться за Михаила.

Друзья, Миша Клименко (Adam) уже два месяца ведет борьбу с тяжелой болезнью – туберкулезным менингитом. После длительного лечения и пребывания в реанимации Миша находится в коме,

– говорится в заметке.

Михаил Клименко в коме / Фото из инстаграма группы ADAM

Согласно сообщению, один день лечения стоит более 25 тысяч гривен. Близкие Клименко попросили присоединиться к сбору денег, если есть возможность.

Важно! Приобщиться к сбору средств на лечение Михаила Клименко можно по ссылке (конверт в Приват24). Также оставляем номер карты – 5168752144133520.

В комментариях под сообщением поклонники и коллеги Михаила выражают свою поддержку.