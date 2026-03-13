Впервые за долгое время Цимбалюк прокомментировал их отношения с Еленой. Об этом Цимбалюк рассказал в шоу "Тур звездами", которое выходит на ютуб-канале "Радио Люкс".
Актер решил не вдаваться в подробности личной жизни и объяснил свое решение.
Я не хочу это комментировать. Я в принципе не хочу комментировать, что происходит в моей личной жизни. Я хочу комментировать это, когда оно уже перерастет в нечто длительное, надежное, стабильное. Тогда я буду подсвечивать, что происходит у меня в личной жизни, и показывать человека, с которым я вместе,
– заявил Тарас Цимбалюк.
Кстати, перед этим вопрос об отношениях с Цимбалюком задали и Елене Светлицкой. Это спросила блогерша Ангелина Пичик. В ответ актриса заявила, что она хочет, чтобы личное оставалось личным.
Почему Елене Светлицкой и Тарасу Цымбалюку приписывают роман?
- Разговоры об их возможных отношениях появились после того, как актеры часто проводили время вместе. Елена и Тарас играли вместе в театральной постановке, имеют общих друзей, путешествовали одной компанией и неоднократно снимали контент для соцсетей.
- В апреле 2025 года их "застали" во Львове – Светлицкая и Цимбалюк прогуливались по центру города, держась за руки. Видео опубликовали на сайте ТСН, однако сами актеры отмечали, что между ними только дружеские отношения.
- Их и дальше часто видят вместе на публике: недавно они посетили показ сериала "Тихая Нава", а затем отдыхали вместе в Буковеле.
- Добавило интриги и заявление Светлицкой в начале года – актриса призналась, что находится в отношениях, но имя своего партнера не раскрыла.