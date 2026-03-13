Впервые за долгое время Цимбалюк прокомментировал их отношения с Еленой. Об этом Цимбалюк рассказал в шоу "Тур звездами", которое выходит на ютуб-канале "Радио Люкс".

Актер решил не вдаваться в подробности личной жизни и объяснил свое решение.

Я не хочу это комментировать. Я в принципе не хочу комментировать, что происходит в моей личной жизни. Я хочу комментировать это, когда оно уже перерастет в нечто длительное, надежное, стабильное. Тогда я буду подсвечивать, что происходит у меня в личной жизни, и показывать человека, с которым я вместе,

– заявил Тарас Цимбалюк.

Новый выпуск шоу "Тур звездами": смотрите видео онлайн

Кстати, перед этим вопрос об отношениях с Цимбалюком задали и Елене Светлицкой. Это спросила блогерша Ангелина Пичик. В ответ актриса заявила, что она хочет, чтобы личное оставалось личным.

Почему Елене Светлицкой и Тарасу Цымбалюку приписывают роман?