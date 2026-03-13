Об этом Яна рассказала в интервью, которое вышло на ютуб-канале Мирославы Мандзюк. Также инфлюенсерка раскрыла, в каких сейчас отношениях находится с бывшим мужем.

Как выяснилось, супруги разъехались еще до Нового года. Инициатором развода стал Дмитрий, однако Яна поделилась, что и сама уже длительное время думала об этом.

Это было все же совместное решение. Он первый, кто на это решился, а я в голове часто об этом думала и просто не решилась на это первая,

– объяснила женщина.

Она также призналась, что ей до сих пор трудно говорить на эту тему. По словам Яны Варварук, в течение последнего года они с мужем потеряли ту близость, которая была раньше. Супруги не решали проблемы, которые возникали в отношениях, и со временем поняли, что им уже не за что держаться в этих отношениях.

Мы отдалились, мы не говорили. Не хочу его обвинять в чем-то. У него есть свои моменты... Это было нарастающее решение, к которому пришли постепенно,

– поделилась блогерша.

Дом, который Варваруки приобрели в браке, решили переписать на ребенка. Другого общего имущества у пары нет – автомобили у каждого остаются свои.

Несмотря на развод, Дмитрий и Яна сохраняют хорошие отношения. Мужчина и в дальнейшем участвует в жизни их сына. Фамилию Варварук Яна решила оставить.

Я подумала, что лучше так, потому что хочу, чтобы была общая фамилия с сыном. Мне так, думаю, будет проще, особенно, с выездами за границу и так далее,

– объяснила блогерша.

Какой была история любви Дмитрия и Яны Варварук?