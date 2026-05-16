В программе "Жизнь известных людей" она рассказала, поддерживает ли сейчас связь с экс-супругом Владимиром Ращуком, а также объяснила, почему между ними продолжается судебный процесс. К тому же женщина озвучила подробности о прошлых отношениях с Владимиром, которые ее удивили.

По словам актрисы, они с Владимиром пока не общаются вообще. Виктория отметила, что бывший муж заблокировал ее в соцсетях, поэтому она не знает, что происходит в его жизни. Также женщина подчеркнула, что не планирует восстанавливать отношения. Сейчас между ними с бывшим мужем продолжается суд, который касается опеки над их общим сыном Яремой. Актриса объяснила, что через суд хочет официально определить график встреч отца с ребенком.

Если я до этого позволяла ему приходить в любое время, пыталась с ним общаться нормально, несмотря на все, что произошло, пыталась как-то впустить его в жизнь ребенка, но каждый раз, когда я пыталась как-то сделать по-человечески, обязательно он что-то такое делал, что переворачивало мой мир снова,

– заявила Виктория.

Она добавила, что после того резонансного интервью к ней написала бывшая девушка Владимира, которая встречалась с мужчиной до его отношений с актрисой. Она сказала, что "сценарий повторяется". Он сделал с Викторией так, как он когда-то сделал с другой женщиной.

О каком резонансном интервью идет речь?

6 мая на ютуб-канале журналистки Алины Доротюк вышел большой разговор с актрисой Викторией Билан-Ращук. В нем она рассказала о детстве, карьере и личной жизни, значительную часть которой посвятила отношениям с актером Владимиром Ращуком.

Пара поженилась в 2015 году. Они вместе воспитывали дочь Виктории от предыдущих отношений. В 2022 году обвенчались, а в 2025 году у них родился общий сын Ярема.

В апреле 2026 года Ращук впервые публично сказал, что они с Викторией больше не вместе, и сообщил, что у него новые отношения. После этого женщина пошла на интервью, где заявила, что муж ей изменял, в частности во время ее беременности. Актриса утверждает, что пробовала сохранить отношения и давала мужу еще шансы, но ситуация повторялась. Она также сказала, что они с Владимиром еще официально не разведены, но документы уже поданы.

"Я много накосячил, сделал много л*йна. Но знаете, как уходят мужчины? Оставляют все и уходят. Поэтому здесь моя совесть абсолютно чиста", – заявил после этого Ращук в программе "ЖВЛ". Он добавил, что сейчас приоритет для него – их сын.