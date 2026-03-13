О пополнении в семье супруги сообщили 12 марта. Кэт и Брайант опубликовали совместные фото с малышом в инстаграме.
На одной из фотографий Кэт Грэм держит новорожденного сына на руках, а Брайант Вуд нежно обнимает жену.
Добро пожаловать в мир, Просперо "Сперо" Найма Вуд,
– говорится в заметке.
Кэт Грэм и Брайант Вуд стали родителями / Фото из инстаграма
Напомним, что звезда сериала "Дневники вампира" объявила о беременности в начале декабря 2025 года. Актриса показала серию черно-белых фото с мужем, на которых заметен округлый животик. Спустя два дня Грэм рассказала People, что у них с Вудом родится мальчик.
Мы с Брайантом рады объявить, что ожидаем мальчика. Это путешествие было наполнено столько радости, благодарности и любви. Мы чувствуем себя невероятно благословенными и не можем дождаться следующей главы,
– сказала она.
Что известно об отношениях Кэт Грэм и Брайанта Вуда?
Кэт Грэм и Брайант Вуд поженились в октябре 2023 года. Церемония прошла в Лос-Анджелесе.
Через два года они отпраздновали свадьбу во второй раз в Шале Турнесоль, частном поместье в Маунтин-Центре, куда пригласили семью и друзей.
"Мы очень хотели сыграть вторую свадьбу, потому что, технически, это была наша первая настоящая свадьба. Когда мы впервые поженились тайно, это было невероятно приватно – к нам домой приехал человек и женил нас, а свидетелями были наши собаки", – рассказывала Грэм.