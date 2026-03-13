О пополнении в семье супруги сообщили 12 марта. Кэт и Брайант опубликовали совместные фото с малышом в инстаграме.

На одной из фотографий Кэт Грэм держит новорожденного сына на руках, а Брайант Вуд нежно обнимает жену.

Добро пожаловать в мир, Просперо "Сперо" Найма Вуд,

– говорится в заметке.

Кэт Грэм и Брайант Вуд стали родителями / Фото из инстаграма

Напомним, что звезда сериала "Дневники вампира" объявила о беременности в начале декабря 2025 года. Актриса показала серию черно-белых фото с мужем, на которых заметен округлый животик. Спустя два дня Грэм рассказала People, что у них с Вудом родится мальчик.

Мы с Брайантом рады объявить, что ожидаем мальчика. Это путешествие было наполнено столько радости, благодарности и любви. Мы чувствуем себя невероятно благословенными и не можем дождаться следующей главы,

– сказала она.

Что известно об отношениях Кэт Грэм и Брайанта Вуда?