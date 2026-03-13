Про поповнення у сім'ї подружжя повідомила 12 березня. Кет і Брайант опублікували спільні фото з малюком в інстаграмі.
На одній із фотографій Кет Грем тримає новонародженого сина на руках, а Брайант Вуд ніжно обіймає дружину.
Ласкаво просимо у світ, Просперо "Сперо" Найма Вуд,
– йдеться у дописі.
Кет Грем і Брайант Вуд стали батьками / Фото з інстаграму
Нагадаємо, що зірка серіалу "Щоденники вампіра" оголосила про вагітність на початку грудня 2025 року. Акторка показала серію чорно-білих фото з чоловіком, на яких помітний округлий животик. Через два дні Грем розповіла People, що у них з Вудом народиться хлопчик.
Ми з Брайантом раді оголосити, що очікуємо хлопчика. Ця подорож була сповнена стільки радості, вдячності та любові. Ми почуваємося неймовірно благословенними й не можемо дочекатися наступного розділу,
– сказала вона.
Що відомо про стосунки Кет Грем і Брайанта Вуда?
Кет Грем і Брайант Вуд одружилися у жовтні 2023 року. Церемонія пройшла у Лос-Анджелесі.
Через два роки вони відсвяткували весілля вдруге у Шале Турнесоль, приватному маєтку в Маунтін-Центрі, куди запросили родину та друзів.
"Ми дуже хотіли зіграти друге весілля, бо, технічно, це було наше перше справжнє весілля. Коли ми вперше одружились таємно, це було неймовірно приватно – до нас додому приїхала людина й одружила нас, а свідками були наші собаки", – розповідала Грем.