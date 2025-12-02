Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Грем. Вона опублікувала серію фотографій з коханим, на яких помітний вагітний животик.
Не пропустіть Зірка "Шкільного мюзиклу" Ванесса Гадженс удруге стала мамою
У нас буде дитина!,
– написала Кет Грем.
У коментарях під дописом шанувальники та зірки привітали акторку та її чоловіка з майбутнім поповненням, зокрема моделі Вінні Гарлоу та Періс Гілтон і акторки Ніккі Рід та Кендіс Кінг.
Кет Грем уперше стане мамою / Фото з інстаграму акторки
Як пише People, Кет Грем і Браянт Вуд одружилися в жовтні 2023 року в Лос-Анджелесі. До того вони кілька років були найкращими друзями. Нещодавно пара відсвяткувала весілля вдруге.
Акторка ділилась фотографіями з другої весільної церемонії в інстаграмі. Вона позувала в сукні від французького модельєра Жана Поля Готьє.
Що відомо про Кет Грем?
Кет Грем родом зі швейцарського міста Женева, а виросла в Лос-Анджелесі.
Акторка дебютувала у комедії 1998 року "Пастка для батьків", режисеркою якої стала Ненсі Меєрс. Також Кет зіграла у фільмах "Татові знову 17" і "Сусідка по кімнаті" та знялась у кліпі Джастіна Бібера на пісню Somebody to love.
У 2008 році Грем почала зустрічатися з актором Коттреллом Гідрі. Вони заручилися у 2012 році, проте вже у 2014 розійшлися. Акторка також перебувала у стосунках з режисером Дарреном Жене.
У 2024 році зірка серіалу "Щоденник вампіра" відвідала українських дітей у Будапешті в рамках програми, організованої Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців.