А українські юристи вже звернулися до СБУ із заявою про можливе фінансування тероризму. Як гуморист опинився під прицілом одразу трьох країн – далі в матеріалі 24 Каналу.

Чому Нурлану Сабурову заборонили в'їзд у Росію?

У травні 2025 року його затримали в московському аеропорту "Шереметьєво". Причина – порушення міграційного законодавства: комік перевищив дозволений термін перебування в Росії. На тлі цього суд зобов'язав його покинути країну та призначив штраф – 5 тисяч рублів.

Для контексту! Через відсутність російського паспорта Нурлан Сабуров юридично вважається іноземцем, тож зобов'язаний дотримуватися суворих міграційних правил у країні-терористці.

Водночас артист продовжував приїжджати до Росії, виступати з концертами й знімати гумористичні шоу. 6 лютого 2026 року, коли він повертався з Об'єднаних Арабських Еміратів, його знову зупинили аеропорту – цього разу в "Внуково". Тоді стало відомо, в'їзду до Росії для нього закрито на 50 років.

Нурлан Сабуров / Скриншот з відео

За даними пропагандистських ЗМІ, комік не став чекати офіційної депортації: просто купив квиток на найближчий рейс і вилетів до Алмати.

Зауважимо, що Сабуров відмовився коментувати ситуацію і передав всі питання своїм юристам. "Час розставить все на свої місця", – написав тоді комік в інстаграмі та подякував Росії.

Додамо, що зараз на його сторінці немає жодної публікації.

Нурлан Сабуров подякував Росії / Скриншот з інстаграм-сторіс

Однак на цьому історія не завершилась, як зазначили на сайті російськомовного телеканалу RTVI.

У Казахстані місцеві активісти звернулися до Генеральної прокуратури з вимогою перевірити діяльність Сабурова. Проти коміка можуть порушити кримінальну справу про найманство через відео, де він передає мотоцикли (пітбайки) для підрозділу "Легіон Вагнер Істра", пов'язаного з ПВК "Вагнер" – міжнародною злочинною та терористичною організацією, яка бере участь у війні проти України.

За законодавством Казахстану максимальне покарання за цією статтею – до 12 років ув'язнення та конфіскація майна.

Український юрист Євген Пронін також подав заяву до Служби безпеки України. Про це він написав на своїй сторінці в Threads. Юрист пояснив, що дії коміка можуть містити ознаки сприяння терористичній організації, фінансування тероризму, участі у незаконних збройних формуваннях та найманства відповідно до ряду статей Кримінального кодексу України.

Сабуров сподівався та бажав "перемоги" російській терористичній армії, нехай відчує на собі ще більше радощів від наслідків дружби та фінансування "русского міра",

– підкреслив адвокат.

Євген Пронін звернувся до Служби безпеки України із заявою щодо вчинення кримінального правопорушення Нурланом Сабуровим / Скриншот з Threads

Що відомо про позицію Сабурова щодо війни в Україні?

Під час гастролей в США у 2022 році глядачі неодноразово просили коміка прокоментувати події в Україні, проте він уникав прямої відповіді про війну. Своє мовчання Сабуров пояснював страхом за родину.

Згодом на його концерті в Сан-Франциско на сцену вибігла українська активістка Юлія Косівчук, одягнена в білу сукню, заляпану червоною фарбою, що символізує Україну, яка стікає кров'ю. Коли охорона виводила жінку із зали, комік пожартував про її сукню: "Це що, місячні?". Цей "жарт" викликав хвилю хейту в сторону коміка.

Окрім того, що в відкритих джерелах зафіксовані факти публічної передачі Нурланом Сабуровим техніки структурам, пов'язаним із ПВК "Вагнер", російські видання стверджують, що комік нібито фінансово підтримав російську армію – переказав близько двох мільйонів рублів "на фронт".

Нурлан Сабуров / Фото з його інстаграму

Хто такий Нурлан Сабуров?