А украинские юристы уже обратились в СБУ с заявлением о возможном финансировании терроризма. Как юморист оказался под прицелом сразу трех стран – далее в материале 24 Канала.
Почему Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию?
В мае 2025 года его задержали в московском аэропорту "Шереметьево". Причина – нарушение миграционного законодательства: комик превысил разрешенный срок пребывания в России. На фоне этого суд обязал его покинуть страну и назначил штраф – 5 тысяч рублей.
Для контекста! Из-за отсутствия российского паспорта Нурлан Сабуров юридически считается иностранцем, поэтому обязан соблюдать строгие миграционные правила в стране-террористке.
В то же время артист продолжал приезжать в Россию, выступать с концертами и снимать юмористические шоу. 6 февраля 2026 года, когда он возвращался из Объединенных Арабских Эмиратов, его снова остановили аэропорту – на этот раз во "Внуково". Тогда стало известно, въезда в Россию для Сабурова закрыт на 50 лет.
Нурлан Сабуров / Скриншот с видео
По данным пропагандистских СМИ, комик не стал ждать официальной депортации: просто купил билет на ближайший рейс и вылетел в Алматы.
Заметим, что Сабуров отказался комментировать ситуацию и передал все вопросы своим юристам. "Время расставит все на свои места", – написал тогда комик в инстаграме и поблагодарил Россию.
Добавим, что сейчас на его странице нет ни одной публикации.
Нурлан Сабуров поблагодарил Россию / Скриншот из инстаграм-сторис
Однако на этом история не завершилась, как отметили на сайте русскоязычного телеканала RTVI.
В Казахстане местные активисты обратились в Генеральную прокуратуру с требованием проверить деятельность Сабурова. Против комика могут возбудить уголовное дело о наемничестве из-за видео, где он передает мотоциклы (питбайки) для подразделения "Легион Вагнер Истра", связанного с ЧВК "Вагнер" – международной преступной и террористической организацией, которая участвует в войне против Украины.
По законодательству Казахстана максимальное наказание по этой статье – до 12 лет заключения и конфискация имущества.
Украинский юрист Евгений Пронин также подал заявление в Службу безопасности Украины. Об этом он написал на своей странице в Threads. Юрист пояснил, что действия комика могут содержать признаки содействия террористической организации, финансирование терроризма, участия в незаконных вооруженных формированиях и наемничества в соответствии с рядом статей Уголовного кодекса Украины.
Сабуров надеялся и желал "победы" российской террористической армии, пусть почувствует на себе еще больше радости от последствий дружбы и финансирования "русского мира",
– подчеркнул адвокат.
Евгений Пронин обратился в Службу безопасности Украины с заявлением о совершении уголовного преступления Нурланом Сабуровым / Скриншот с Threads
Что известно о позиции Сабурова относительно войны в Украине?
Во время гастролей в США в 2022 году зрители неоднократно просили комика прокомментировать события в Украине, однако он избегал прямого ответа о войне. Свое молчание Сабуров объяснял страхом за семью.
Впоследствии также на его концерте в Сан-Франциско на сцену выбежала украинская активистка Юлия Косивчук, одетая в белое платье, заляпанное красной краской, что символизирует Украину, которая истекает кровью. Когда охрана выводила женщину из зала, комик пошутил о ее платье: "Это что, месячные?". Эта "шутка" вызвала волну хейта в сторону комика.
Кроме того, что в открытых источниках зафиксированы факты публичной передачи Нурланом Сабуровым техники структурам, связанным с ЧВК "Вагнер", российские издания утверждают, что комик якобы финансово поддержал российскую армию – перевел около двух миллионов рублей "на фронт".
Нурлан Сабуров / Фото из его инстаграма
Кто такой Нурлан Сабуров?
- Будущий юморист родился в казахстанском городе Степногорск.
- После школы переехал в Екатеринбург, поступил на факультет физкультуры Уральского федерального университета, где начал играть в КВН и выступать со стендапом в барах и на открытых микрофонах.
- В 2013 году его пригласили в шоу Stand Up на ТНТ. Уже через год он переехал в Москву и начал активно строить свою карьеру в России.
- Впоследствии выпустил сольный концерт, стал наставником юмористических проектов и ведущим нескольких развлекательных шоу. Наибольшую популярность ему принесло ютуб-шоу "Что было дальше?" (ЧБД), которое собирало миллионы просмотров и сделало его одним из самых известных русскоязычных комиков.