А украинские юристы уже обратились в СБУ с заявлением о возможном финансировании терроризма. Как юморист оказался под прицелом сразу трех стран – далее в материале 24 Канала.

Почему Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию?

В мае 2025 года его задержали в московском аэропорту "Шереметьево". Причина – нарушение миграционного законодательства: комик превысил разрешенный срок пребывания в России. На фоне этого суд обязал его покинуть страну и назначил штраф – 5 тысяч рублей.

Для контекста! Из-за отсутствия российского паспорта Нурлан Сабуров юридически считается иностранцем, поэтому обязан соблюдать строгие миграционные правила в стране-террористке.

В то же время артист продолжал приезжать в Россию, выступать с концертами и снимать юмористические шоу. 6 февраля 2026 года, когда он возвращался из Объединенных Арабских Эмиратов, его снова остановили аэропорту – на этот раз во "Внуково". Тогда стало известно, въезда в Россию для Сабурова закрыт на 50 лет.

Нурлан Сабуров / Скриншот с видео

По данным пропагандистских СМИ, комик не стал ждать официальной депортации: просто купил билет на ближайший рейс и вылетел в Алматы.

Заметим, что Сабуров отказался комментировать ситуацию и передал все вопросы своим юристам. "Время расставит все на свои места", – написал тогда комик в инстаграме и поблагодарил Россию.

Добавим, что сейчас на его странице нет ни одной публикации.

Нурлан Сабуров поблагодарил Россию / Скриншот из инстаграм-сторис

Однако на этом история не завершилась, как отметили на сайте русскоязычного телеканала RTVI.

В Казахстане местные активисты обратились в Генеральную прокуратуру с требованием проверить деятельность Сабурова. Против комика могут возбудить уголовное дело о наемничестве из-за видео, где он передает мотоциклы (питбайки) для подразделения "Легион Вагнер Истра", связанного с ЧВК "Вагнер" – международной преступной и террористической организацией, которая участвует в войне против Украины.

По законодательству Казахстана максимальное наказание по этой статье – до 12 лет заключения и конфискация имущества.

Украинский юрист Евгений Пронин также подал заявление в Службу безопасности Украины. Об этом он написал на своей странице в Threads. Юрист пояснил, что действия комика могут содержать признаки содействия террористической организации, финансирование терроризма, участия в незаконных вооруженных формированиях и наемничества в соответствии с рядом статей Уголовного кодекса Украины.

Сабуров надеялся и желал "победы" российской террористической армии, пусть почувствует на себе еще больше радости от последствий дружбы и финансирования "русского мира",

– подчеркнул адвокат.

Евгений Пронин обратился в Службу безопасности Украины с заявлением о совершении уголовного преступления Нурланом Сабуровым / Скриншот с Threads

Что известно о позиции Сабурова относительно войны в Украине?

Во время гастролей в США в 2022 году зрители неоднократно просили комика прокомментировать события в Украине, однако он избегал прямого ответа о войне. Свое молчание Сабуров объяснял страхом за семью.

Впоследствии также на его концерте в Сан-Франциско на сцену выбежала украинская активистка Юлия Косивчук, одетая в белое платье, заляпанное красной краской, что символизирует Украину, которая истекает кровью. Когда охрана выводила женщину из зала, комик пошутил о ее платье: "Это что, месячные?". Эта "шутка" вызвала волну хейта в сторону комика.

Кроме того, что в открытых источниках зафиксированы факты публичной передачи Нурланом Сабуровым техники структурам, связанным с ЧВК "Вагнер", российские издания утверждают, что комик якобы финансово поддержал российскую армию – перевел около двух миллионов рублей "на фронт".

Нурлан Сабуров / Фото из его инстаграма

Кто такой Нурлан Сабуров?