Йдеться про співачку LELÉKA, яка зрештою і перемогла в Нацвідборі-2026. Виконавиця вперше прокоментувала свою агітацію за фіналістку. Про це вона сказала в коментарі Анні Тульєвій у відео, яке вийшло на ютуб-каналі Євробачення.Україна.

Руслана зізналася, що її слова й справді були занадто категоричними, але таким чином вона хотіла привернути увагу до виступу LELÉKA, який, на її думку, міг не отримати належної оцінки від глядачів.

Ймовірно, з точки зору інших артистів, це прозвучало недостатньо толерантно. Але коли ти маєш абсолютну впевненість і точно знаєш, що так має статися, дієш рішуче. З мене це вирвалось – я дуже хотіла звернути увагу, бо її (LELÉKA, – 24 Канал) вібрації були біля мене дуже близько,

– сказала виконавиця.

Водночас Руслана підкреслила, що не порушувала правил прямого етеру чи умов Нацвідбору: "Але іноді потрібно вдаватися до таких категоричних фраз, щоб довести людям свою рішучість".

До речі, до цього агітацію Руслани за LELÉKA також прокоментувало Суспільне. Мовлення. Команда заявила, що співачка не порушила правил Нацвідбору, оскільки ті її слова є особистою позицією артистки.

Що відомо про виступ LELÉKA на Нацвідборі-2026?