Уже у травні LELÉKA відправиться до Відня. Вона виступить у другому півфіналі, який відбудеться 14 травня з піснею Ridnym. Переможця Національного відбору на Євробачення-2026 обрали за результатами голосування журі та глядачів, пише 24 Канал.
Результати голосування у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2026
Як проголосували журі?
- Valeriya Force – 4
- MOLODI – 2
- Monokate – 6
- The Elliens – 1
- LAUD – 9
- LELÉKA – 10
- Mr. Vel – 7
- KHAYAT – 5
- Jerry Heil – 8
- "ЩукаРиба" – 3
Як проголосували глядачі?
- Valeriya Force – 2
- MOLODI – 4
- Monokate – 3
- The Elliens – 5
- LAUD – 9
- LELÉKA – 10
- Mr. Vel – 6
- KHAYAT – 7
- Jerry Heil – 8
- "ЩукаРиба" – 1
Загальна кількість балів
- Valeriya Force – 6
- MOLODI – 6
- Monokate – 9
- The Elliens – 6
- LAUD – 18
- LELÉKA – 20
- Mr. Vel – 13
- KHAYAT – 12
- Jerry Heil – 16
- "ЩукаРиба" – 4
Результати голосування / Скриншот з відео
Нацвідбір на Євробачення-2026: головне
О 18-00 стартувало передшоу, ведучою якого вже традиційно стала Анна Тульєва, а трансляція фіналу Національгого відбору на Євробачення-2026 розпочалася о 19:00 на платформах Суспільного Мовлення.
Пісенний конкурс пройшов у форматі телевізійного концерту. Уперше ведучою стала Леся Нікітюк. Вона приєдналася до Тімура Мірошниченка, який вже багато років веде Нацвідбір.
Музичною продюсеркою цього року стала Джамала, а виступи учасників оцінювали Руслана, Злата Огнєвіч, Євген Філатов, Віталій Дроздов та Костянтин Томільченко.