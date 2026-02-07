Уже у травні LELÉKA відправиться до Відня. Вона виступить у другому півфіналі, який відбудеться 14 травня з піснею Ridnym. Переможця Національного відбору на Євробачення-2026 обрали за результатами голосування журі та глядачів, пише 24 Канал.

Результати голосування у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2026

  • Valeriya Force – 6
  • MOLODI – 6
  • Monokate – 9
  • The Elliens – 6
  • LAUD – 18
  • LELÉKA – 20
  • Mr. Vel – 13
  • KHAYAT – 12
  • Jerry Heil – 16
  • "ЩукаРиба" – 4

Нацвідбір на Євробачення 2026Результати голосування / Скриншот з відео

Нацвідбір на Євробачення-2026: головне

  • О 18-00 стартувало передшоу, ведучою якого вже традиційно стала Анна Тульєва, а трансляція фіналу Національгого відбору на Євробачення-2026 розпочалася о 19:00 на платформах Суспільного Мовлення.

  • Пісенний конкурс пройшов у форматі телевізійного концерту. Уперше ведучою стала Леся Нікітюк. Вона приєдналася до Тімура Мірошниченка, який вже багато років веде Нацвідбір.

  • Музичною продюсеркою цього року стала Джамала, а виступи учасників оцінювали Руслана, Злата Огнєвіч, Євген Філатов, Віталій Дроздов та Костянтин Томільченко.