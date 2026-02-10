Йдеться про LAUD, який посів друге місце у фіналі конкурсу. Про це артистка сказала в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі "Радіо Промінь".

Напевно, мені треба до психотерапевта сходити. То я себе недостойно відчуваю, то запитую "чому я". Перша думка, з якою я прокинулась – LAUD настільки неймовірно заспівав, я за нього так вболівала... Я йому завжди казала, що він для мене найкращий вокаліст. Я лежала в ліжку і думала "чому я, чому не він", і може можна якось передавати кубки,

– зазначила Вікторія (справжнє ім'я LELÉKA – 24 Канал).

Додамо, що LAUD у фіналі Нацвідбору-2026 виступав з піснею Lightkeeper. Він пояснював, що Lightkeeper – це друге ім'я кожного українця, оскільки вони сьогодні є хранителями світла для Європи й всього світу.

Після публікації цієї розмови LELÉKA з журналістом, її представниця у коментарі телеграм-каналу "що ти знаєш про Бобула?" уточнила, насправді йшлося про кубок як символ перемоги.

Вікторія хотіла підтримати одного зі своїх фаворитів і підкреслити його значущість та високий рівень професіоналізму. Не треба розводити зраду,

– підкреслила менеджерка LELÉKA.

Інтерв'ю з LELÉKA: дивіться відео онлайн

Що відомо про участь LELÉKA у фіналі Нацвідбору-2026?