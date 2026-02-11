Звукоінженер, який працював на цьогорічному Нацвідборі зі співачкою LELEKA, пояснив, чому звук у залі та ефірі може сильно відрізнятися. Про це музичний продюсер написав у Threads.

Так, за словами Андрія, у прямих етерах із живим виконанням, а іноді й з попередньо записаним матеріалом, завжди є три окремі звукові мікси, які абсолютно незалежні один від одного. Їх створюють різні звукоінженери.

Є моніторний звук, який артисти чують у своїх навушниках (IEM), щоб мати змогу контролювати власний голос. Крім того, є звук у залі для публіки й журі та ефірний звук, який чують глядачі вдома по телевізору, телефону або навушниках.

Інженери артистів можуть давати свої рекомендації та побажання інженерам всіх цих 3 міксів, але фінально все мікшують саме інженери технічного продакшну, який відповідає загалом за звук всього проєкту,

– пояснив музичний продюсер.

Звукоінженер, який працював на Нацвідборі-2026, пояснив різниця між звуком у залі та ефірі / Скриншот з Threads

В іншій публікації він додав, що всі конкурсанти Нацвідбору були у рівних технічних умовах, які надало Суспільне і технічний підрядник, який забезпечує все необхідне обладнання на зніманнях.

Чому відео з залу здається "кращим"?

На перший погляд, може здатися, що звук на відео, знятих у залі, кращий, ніж в прямому етері. Це пояснюється акустикою та фізикою звуку.

Річ у тім, що звук у великому залі формують потужні акустичні системи, розташовані високо, щоб не заважати камерам. Також він відбивається від стін і стелі, додаючи реверберацію. До цього додаються шум світлових приладів, обігрівачів і глядачів.

Коли відео знімають на телефон, усі ці звуки потрапляють у мікрофон разом. В результаті дрібні нюанси вокалу майже не чути, недоліки інтонування або нерівномірність динаміки голосу. Голос може здаватися глибшим через додаткові низькі частоти в залі.

Чому відео з залу здається "кращим", ніж в прямому етері Нацвідбору-2026 / Скриншот з Threads

Що чує глядач вдома?

В ефірному міксі голос артиста подається безпосередньо з мікрофона.

Це схоже на перегляд "під мікроскопом": чути майже всі деталі виконання, навіть невеликі помилки, якщо вони є.

Якщо артист співає якісно, жодних недоліків ви не помітите ні у залі, ні в ефірі. Якщо є вокальні недоліки, у залі вони майже непомітні, а в ефірі – добре чути.

Звукоінженер, який працював на Нацвідборі-2026, пояснив різниця між звуком у залі та ефірі / Скриншот з Threads

