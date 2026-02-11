Звукоинженер, который работал на нынешнем Нацотборе с певицей LELEKA, объяснил, почему звук в зале и эфире может сильно отличаться. Об этом музыкальный продюсер написал в Threads.

Так, по словам Андрея, в прямых эфирах с живым исполнением, а иногда и с предварительно записанным материалом, всегда есть три отдельные звуковые миксы, которые абсолютно независимы друг от друга. Их создают разные звукоинженеры.

Есть мониторный звук, который артисты слышат в своих наушниках (IEM), чтобы иметь возможность контролировать собственный голос. Кроме того, есть звук в зале для публики и жюри и эфирный звук, который слышат зрители дома по телевизору, телефону или наушниках.

Инженеры артистов могут давать свои рекомендации и пожелания инженерам всех этих 3 миксов, но финально все микшируют именно инженеры технического продакшна, который отвечает в целом за звук всего проекта,

– объяснил музыкальный продюсер.

Звукоинженер, который работал на Нацотборе-2026, объяснил разницу между звуком в зале и эфире / Скриншот с Threads

В другой публикации он добавил, что все конкурсанты Нацотбора были в равных технических условиях, которые предоставило Общественное и технический подрядчик, который обеспечивает все необходимое оборудование на съемках.

Почему видео из зала кажется "лучшим"?

На первый взгляд, может показаться, что звук на видео, снятых в зале, лучше, чем в прямом эфире. Это объясняется акустикой и физикой звука.

Дело в том, что звук в большом зале формируют мощные акустические системы, расположены высоко, чтобы не мешать камерам. Также он отражается от стен и потолка, добавляя реверберацию. К этому добавляются шум световых приборов, обогревателей и зрителей.

Когда видео снимают на телефон, все эти звуки попадают в микрофон вместе. В результате мелкие нюансы вокала почти не слышны, недостатки интонирования или неравномерность динамики голоса. Голос может казаться более глубоким из-за дополнительных низких частот в зале.

Почему видео из зала кажется "лучше", чем в прямом эфире Нацотбора-2026 / Скриншот с Threads

Что слышит зритель дома?

В эфирном миксе голос артиста подается непосредственно с микрофона.

Это похоже на просмотр "под микроскопом": слышны почти все детали исполнения, даже небольшие ошибки, если они есть.

Если артист поет качественно, никаких недостатков вы не заметите ни в зале, ни в эфире. Если есть вокальные недостатки, в зале они почти незаметны, а в эфире – хорошо слышно.

Звукоинженер, который работал на Нацотборе-2026, объяснил разницу между звуком в зале и эфире / Скриншот с Threads

