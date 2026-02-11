Звукоинженер, который работал на нынешнем Нацотборе с певицей LELEKA, объяснил, почему звук в зале и эфире может сильно отличаться. Об этом музыкальный продюсер написал в Threads.
Так, по словам Андрея, в прямых эфирах с живым исполнением, а иногда и с предварительно записанным материалом, всегда есть три отдельные звуковые миксы, которые абсолютно независимы друг от друга. Их создают разные звукоинженеры.
Есть мониторный звук, который артисты слышат в своих наушниках (IEM), чтобы иметь возможность контролировать собственный голос. Кроме того, есть звук в зале для публики и жюри и эфирный звук, который слышат зрители дома по телевизору, телефону или наушниках.
Инженеры артистов могут давать свои рекомендации и пожелания инженерам всех этих 3 миксов, но финально все микшируют именно инженеры технического продакшна, который отвечает в целом за звук всего проекта,
– объяснил музыкальный продюсер.
Звукоинженер, который работал на Нацотборе-2026, объяснил разницу между звуком в зале и эфире / Скриншот с Threads
В другой публикации он добавил, что все конкурсанты Нацотбора были в равных технических условиях, которые предоставило Общественное и технический подрядчик, который обеспечивает все необходимое оборудование на съемках.
Почему видео из зала кажется "лучшим"?
На первый взгляд, может показаться, что звук на видео, снятых в зале, лучше, чем в прямом эфире. Это объясняется акустикой и физикой звука.
Дело в том, что звук в большом зале формируют мощные акустические системы, расположены высоко, чтобы не мешать камерам. Также он отражается от стен и потолка, добавляя реверберацию. К этому добавляются шум световых приборов, обогревателей и зрителей.
Когда видео снимают на телефон, все эти звуки попадают в микрофон вместе. В результате мелкие нюансы вокала почти не слышны, недостатки интонирования или неравномерность динамики голоса. Голос может казаться более глубоким из-за дополнительных низких частот в зале.
Что слышит зритель дома?
В эфирном миксе голос артиста подается непосредственно с микрофона.
Это похоже на просмотр "под микроскопом": слышны почти все детали исполнения, даже небольшие ошибки, если они есть.
Если артист поет качественно, никаких недостатков вы не заметите ни в зале, ни в эфире. Если есть вокальные недостатки, в зале они почти незаметны, а в эфире – хорошо слышно.
Напомним, что певица Jerry Heil накануне заявила, что ее номер на Нацотборе-2026 показали не полностью.
Что известно об этом скандале?
- Дело в том, что во время выступления Jerry Heil на экране не показали электроприборы, которые ломались и искрились, создавая эффект коллапса.
- Как позже объяснило Общественное, финал Национального отбора на Евровидение сейчас записывают перед эфиром из-за ситуации с безопасностью в Украине. Трансляция происходит "без изменений, улучшений или дополнительного монтажа номеров артистов", чтобы быть честными со зрителями.
- Команду Jerry Heil предупредили, что спецэффект, возможно, не удастся показать в прямом эфире. Для нужного эффекта в кадре нужен был бы дополнительный реквизит, больше пиротехники и монтаж, что противоречит формату прямого эфира.