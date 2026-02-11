Про це повідомили в інстаграмі YUNA. Повний список номінантів – у матеріалі.

Номінанти Національної музичної премії YUNA

Найкраща пісня

Альона Омаргалієва – "Мужчина"

Альона Омаргалієва – "Не п'яна – закохана"

DREVO – "Смарагдове небо"

Ivan Liulenov & Damnitskyi – "Шовковиця"

Jerry Heil – "Додай гучності (12 points)"

Найкращий виконавець

CHEEV

DREVO

Макс Барських

MONATIK

Артем Пивоваров

Найкраща виконавиця

Альона Омаргалієва

Надя Дорофєєва

Jerry Heil

KOLA

MamaRika

Анна Трінчер

Найкращий поп-гурт

"100лиця"

Chico & Qatoshi

KAZKA

MOLODI

The Byca

Найкращий рок-гурт

O. Torvald

РІАNОБОЙ

Ziferblat

СКАЙ

"хейтспіч"

Найкращий дует/колаборація

ADAM&SASHA NOROVA – "Ау ау"

Альона Омаргалієва та "Кралиця" – "Не п'яна – закохана"

Надя Дорофєєва і Позитив – "Смак-печаль"

IVAN LIULENOV & DAMNITSKYI – "Шовковиця"

Jerry Heil & YARMAK – "З якого ти поверху неба?"

Найкращий хіп-хоп хіт

Jerry Heil – "На килимі"

OTOY – "Пасма"

SKOFKA – "Стаємо сильнішими"

YARMAK – "Заповіт"

Кажанна – boy

Найкращий відеокліп

Альона Омаргалієва та "Кралиця" – "Не п'яна – закохана"

Надя Дорофєєва – "Японія"

Надя Дорофєєва і Позитив – "Смак-печаль"

Джамала – "Ми ховаємся"

Jerry Heil – "Додай гучності (12 points)"

Відкриття року

DAMNITSKYI

SASHA NOROVA

The Byca

Zwyntar

Кажанна

Найкраща нова версія

Jerry Heil&Domiy & Бумбокс – "Дитина" (Бумбокс cover)

OKS – "Роман" (НЕАНГЕЛИ cover)

TVORCHI – "Мила моя" (Володимир Івасюк cover)

Володимир Дантес – Одинокая (Ірина Білик cover)

Наталія Могилевська & Lely45 – "Відправила Message" (Наталія Могилевська cover)

Христина Соловій & Ірина Білик – "Франсуа" (Ірина Білик cover)

Найкращий альбом

Dakh Daughters – Pandora’s Box

DakhaBrakha – Ptakh

Jerry Heil – АРХЕТИПИ

The Maneken – Nova Era

Курган & Agregat – ПОЛЕ КАНІФОЛІ

МУР – РЕБЕЛІЯ [1991]

паліндром – "Машина для трансляції снів"

Найкраща концертна подія

Макс Барських – Шоу у Палаці спорту

MONATIK – Серія концертів "IV"

Артем Пивоваров – 7 шоу у Палаці спорту

Наталія Могилевська – Ювілейне шоу

Шугар – Шоу у Палаці спорту

Найкраща пісня до фільму

alyona alyona – "А хто хейтить" (OST "10 Блогерят")

Надя Дорофєєва – "Муракамі" (OST "Песики")

Jerry Heil & MONATIK & Eugen Khmara – "Вимолив" (OST"Відпустка наосліп")

SHUMEI – "Гуде вітер вельми в полі" (OST "Малевич")

Жадан/Турчинов – "Мишоловка" (OST "Мишоловка")

КАРНА – "Атоми" (OST "Каховський обʼєкт")

Михайло Хома & Eugen Khmara – "Там, де Різдво" (OST "Потяг до Різдва")

Тіна Кароль – "Вогники" (OST "Вартові Різдва")

