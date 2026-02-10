І глядачі, і судді віддали артисту по 9 балів, що у сумі склало 18. Від так, артист опинився на другому місці, а перемогу здобула співачка LELÉKA. 24 Канал вирішив розповісти, що особливого є у творчості LAUD, який вміє за допомогою музики впливати на емоції публіки.

Що таке госпел і до чого тут LAUD?

Госпел – це музичний стиль, що виник в афроамериканських церковних громадах США наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття. У його основі лежать духовні тексти, сильні емоції, багатоголосся і найважливіше – потужна вокальна подача. Вважається, що госпел майже завжди має звучати як діалог із вищою силою, коли людина проявляє всі свої щирі емоції.

Саме госпел став основою для розвитку соулу (у цьому стилі співає LAUD), ритм-енд-блюзу та частково джазу. З нього починали Арета Франклін, Сем Кук, Махалія Джексон (її називають "королевою госпелу"), а згодом його вплив чітко відчувався у творчості Стіві Вандера, Вітні Г'юстон, Бейонсе та Джона Ледженда. Без госпелу сучасна популярна музика не мала б тієї емоційної глибини, яку ми звикли чути сьогодні.

Щоб краще зрозуміти про що йде мова, можна пригадати американські фільми, де прихожани протистантських церков співають під час служби. Хор доволі емоційний та голосистий, а учасники навіть можуть танцювати. Нижче наведемо декілька прикладів, які стали відомими завдяки згаданим виконавцям.

Mahalia Jackson – Take My Hand, Precious Lord: слухайте пісню онлайн

Aretha Franklin – Amazing Grace (Full Album): слухайте пісні онлайн

Цікаво, що ця співачка почала співати госпел у баптиській церкві свого батька. Саме такий досвід допоміг Ареті випустити альбом Amazing Grace, який став найпродаванішим госпел-альбомом усіх часів, отримавши премію Ґреммі.

Як госпел вплинув на стиль LAUD?

В українському контексті про госпел дедалі частіше згадують у зв'язку зі співаком LAUD, який працює у жанрі соул. Хоч його музика не є госпелом у класичному розумінні, у вокальній манері та подачі артиста відчувається саме той спадок – щирість, емоційна відкритість і акцент на голосі як головному інструменті.

Наприклад, у композиціях "2 дні", "Музика", "Драйв" чи "Пробач" LAUD робить акцент не на складних аранжуваннях, а на голосі. Він часто використовує ті прийоми, які характерні саме для соул- і госпел-традиції.

LAUD – "2 дні": дивіться відео онлайн

LAUD – "Музика": слухайте пісню онлайн

LAUD – "Драйв": дивіться відео онлайн

LAUD – "Пробач": дивіться відео онлайн

Також у приклад можна навести й конкурсну пісню артиста на Нацвідбір на Євробачення, де поєднуються ті стилі, які притаманні згаданому стилю.

LAUD – LIGHTKEEPER: дивіться відео онлайн

Важливо й те, що тексти LAUD часто побудовані навколо внутрішніх переживань – любові, сумнівів, вразливості й пошуку себе. Це можна назвати ще одним містком до госпелу, де емоція та сенс на першому місці.

Отже, госпел став основою для розвитку жанру соул та справив значний вплив на сучасну популярну музику, і творчість LAUD – гарний приклад того, як ця традиція може звучати по-українськи, сучасно і дуже щиро.