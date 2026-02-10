И зрители, и судьи отдали артисту по 9 баллов, что в сумме составило 18. От так, артист оказался на втором месте, а победу одержала певица LELÉKA. 24 Канал решил рассказать, что особенного есть в творчестве LAUD, который умеет с помощью музыки влиять на эмоции публики.

Что такое госпел и при чем здесь LAUD?

Госпел – это музыкальный стиль, возникший в афроамериканских церковных общинах США в конце ХІХ – в начале ХХ века. В его основе лежат духовные тексты, сильные эмоции, многоголосье и самое важное – мощная вокальная подача. Считается, что госпел почти всегда должен звучать как диалог с высшей силой, когда человек проявляет все свои искренние эмоции.

Именно госпел стал основой для развития соула (в этом стиле поет LAUD), ритм-энд-блюза и частично джаза. С него начинали Арета Франклин, Сэм Кук, Махалия Джексон (ее называют "королевой госпела"), а впоследствии его влияние четко ощущалось в творчестве Стиви Вандера, Уитни Хьюстон, Бейонсе и Джона Ледженда. Без госпела современная популярная музыка не имела бы той эмоциональной глубины, которую мы привыкли слышать сегодня.

Чтобы лучше понять о чем идет речь, можно вспомнить американские фильмы, где прихожане противостантских церквей поют во время службы. Хор довольно эмоциональный и голосистый, а участники даже могут танцевать. Ниже приведем несколько примеров, которые стали известными благодаря упомянутым исполнителям.

Интересно, что эта певица начала петь госпел в баптистской церкви своего отца. Именно такой опыт помог Арете выпустить альбом Amazing Grace, который стал самым продаваемым госпел-альбомом всех времен, получив премию Грэмми.

Как госпел повлиял на стиль LAUD?

В украинском контексте о госпел все чаще вспоминают в связи с певцом LAUD, который работает в жанре соул. Хотя его музыка не является госпелом в классическом понимании, в вокальной манере и подаче артиста чувствуется именно то наследие – искренность, эмоциональная открытость и акцент на голосе как главном инструменте.

Например, в композициях "2 дня", "Музыка", "Драйв" или "Прости" LAUD делает акцент не на сложных аранжировках, а на голосе. Он часто использует те приемы, которые характерны именно для соул- и госпел-традиции.

Также в пример можно привести и конкурсную песню артиста на Нацотбор на Евровидение, где сочетаются те стили, которые присущи упомянутому стилю.

Важно и то, что тексты LAUD часто построены вокруг внутренних переживаний – любви, сомнений, уязвимости и поиска себя. Это можно назвать еще одним мостиком к госпелу, где эмоция и смысл на первом месте.

Итак, госпел стал основой для развития жанра соул и оказал значительное влияние на современную популярную музыку, и творчество LAUD – хороший пример того, как эта традиция может звучать по-украински, современно и очень искренне.