24 Канал собрал подборку треков, куда вошли песни Макса Барских, Alena Omargalieva, Жени Галича, FIINKA и других артистов. О каждой из этих песен – далее в материале.

Макс Барских

Он представил слушателям композицию "Закоханий", где воспевает чувства, согревающие даже в самые холодные времена.

Если даже такой тяжелой зимой любовь нашла меня – верю, что она найдет и моих слушателей. А вместе с ней придут сила и вера в теплую весну. Я обожаю эту песню. Она как картина, отражающая мое внутреннее состояние,

– прокомментировал премьеру певец.

Макс Барских – "Закоханий": смотрите видео онлайн

Женя Галич

Фронтмен группы O.Torvald также выпустил новую песню. Она называется "Розриває на шматки". Этот трек вышла в рамках сольного проекта Жени Галича.

Женя Галич – "Розриває на шматки": смотрите видео онлайн

Chico & Qatoshi

Группа, в состав которой входят Николай Сопронюк (Qatoshi) и Роман Коваленко (Chico), презентовала двуязычный трек "Селяві". Куплеты здесь звучат на украинском, а припев – на английском.

Chico & Qatoshi – "Селяві": смотрите видео онлайн

Alena Omargalieva

Алена Омаргалиева перепела песню композитора Николая Мозгового "Щастя" и выпустила ее на стриминговые платформы.

Для меня "Щастя" – это не просто песня, а разговор с украинской музыкальной историей и часть золотого фонда нашей культуры... Я очень хочу, чтобы она стала для кого-то поддержкой, для кого-то – воспоминанием, а для кого-то – надеждой,

– отметила исполнительница.

Alena Omargalieva – "Щастя": смотрите видео онлайн

DETACH

Рок-группа, которая в 2016 году стала суперфиналистами "Х-Фактора", после четырехлетней паузы выпустили песню "Рай". Она была написана еще в начале полномасштабного вторжения.

Трек о тех, кто, имея все, жертвенно и самоотверженно бросает все и идет в самый ад. Не просто о выходе из зоны комфорта, а о настоящем человеческом героизме и умении рисковать и не бояться,

– объяснили артисты в описании к клипу.

DETACH – "Рай": смотрите видео онлайн

Nastya Vogan

Продюсер, композитор и диджей Настя Воган представила трек Skarb, который был создан в рамках образовательного проекта "Скарб", исследующий истоки украинской идентичности через уроки истории.

Клип к композиции уже тоже доступен для просмотра. Локацией для съемок этого видео стала археологический памятник "Остров".

Nastya Vogan – Skarb: смотрите видео онлайн

Sovalieva

Певица представила новый сингл "Танцуй" о боли, которая со временем превращается в свободу, о сломанных крыльях и танец как способе выжить, отпустить прошлое и начать снова.

Этот трек – обращение к девушкам, которым трудно поставить окончательную точку в абьюзивных отношениях. К сожалению, мы привыкаем возвращаться снова и снова, находя для этого причины. Но все движется по кругу и ничего не меняется – как бы обоим этого не хотелось. В какой-то момент нужно быть смелее, сильнее и поставить точку и поставить точку,

– подчеркнула артистка.

Sovalieva – "Танцуй": смотрите видео онлайн

