24 Канал зібрав добірку треків, куди увійшли пісні Макса Барських, Alena Omargalieva, Жені Галича, FIINKA та інших артистів. Про кожну з цих пісень – далі в матеріалі.

Не пропустіть Після фіналу Нацвідбору соцмережі вибухнули жартами про конкурс: добірка найкращих мемів

Макс Барських

Він представив слухачам композицію "Закоханий", де оспівує почуття, що зігрівають навіть у найхолодніші часи.

Якщо навіть такої важкої зими кохання знайшло мене – вірю, що воно знайде і моїх слухачів. А разом із ним прийдуть сила та віра у теплу весну. Я обожнюю цю пісню. Вона як картина, що відображає мій внутрішній стан,

– прокоментував прем'єру співак.

Макс Барських – "Закоханий": дивіться відео онлайн

Женя Галич

Фронтмен гурту O.Torvald також випустив нову пісню. Вона називається "Розриває на шматки". Цей трек вийшла в рамках сольного проєкту Жені Галича.

Женя Галич – "Розриває на шматки": дивіться відео онлайн

Chico & Qatoshi

Гурт, до складу якого входять Микола Сопронюк (Qatoshi) та Роман Коваленко (Chico), презентував двомовний трек "Селяві". Куплети тут звучать українською, а приспів – англійською.

Chico & Qatoshi – "Селяві": дивіться відео онлайн

Alena Omargalieva

Альона Омаргалієва переспівала пісню композитора Миколи Мозгового "Щастя" і випустила її на стримінгові платформи.

Для мене "Щастя" – це не просто пісня, а розмова з українською музичною історією і частина золотого фонду нашої культури… Я дуже хочу, щоб вона стала для когось підтримкою, для когось – спогадом, а для когось – надією,

– зазначила виконавиця.

Alena Omargalieva – "Щастя": дивіться відео онлайн

DETACH

Рок-гурт, який у 2016 році став суперфіналістами "Х-Фактора", після чотирирічної паузи випустили пісню "Рай". Вона була написана ще на початку повномасштабного вторгнення.

Трек про тих, хто, маючи все, жертовно і самовіддано кидає все і йде у самісіньке пекло. Не просто про вихід із зони комфорту, а про справжній людський героїзм і вміння ризикувати та не боятись,

– пояснили артисти в описі до кліпу.

DETACH – "Рай": дивіться відео онлайн

Nastya Vogan

Продюсерка, композиторка та діджейка Настя Воган представила трек Skarb, який був створений в межах освітнього проєкту "Скарб", що досліджує витоки української ідентичності через уроки історії.

Кліп до композиції вже теж доступний для перегляду. Локацією для знімання цього відео стала археологічна пам'ятка "Острів".

Nastya Vogan – Skarb: дивіться відео онлайн

Sovalieva

Співачка презентувала новий сингл "Танцюй" про біль, який із часом перетворюється на свободу, про зламані крила й танець як спосіб вижити, відпустити минуле та почати знову.

Цей трек – звернення до дівчат, яким важко поставити остаточну крапку в аб'юзивних стосунках. На жаль, ми звикаємо повертатися знову і знову, знаходячи для цього причини. Але все рухається по колу й нічого не змінюється – як би обом цього не хотілося. У якийсь момент потрібно бути сміливішою, сильнішою і поставити крапку,

– наголосила артистка.

Sovalieva – "Танцюй": дивіться відео онлайн

Які ще музині новинки презентували українські артистки?