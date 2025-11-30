Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Гадженс. Акторка опублікувала фотографію, де лежить на лікарняному ліжку і тримає коханого за руку.
Ну, я це зробила. Народила ще одну дитину! Які ж це шалені пологи. Дуже дякую всім мамам. Це справді неймовірно, на що здатні наші тіла,
– написала Ванесса Гадженс.
У коментарях шанувальники та зірки, зокрема актори Зої Дойч та Маріо Лопес, привітали Гадженс і Такера з поповненням у сім'ї. Стать та ім'я дитини подружжя наразі не розкрило.
Ванесса Гадженс удруге стала мамою / Фото з інстаграму акторки
Ванесса Гадженс повідомила про другу вагітність 12 липня 2025 року – майже через рік після народження першої дитини. Вона опублікувала світлини з вагітним животиком, на яких позує поруч з чоловіком.
Нагадаємо, що про першу вагітність зірка фільму "Шкільний мюзикл" оголосила на церемонії вручення премії Оскар у 2024 році, пише Vanity Fair. Гадженс одягла чорну кутюрну сукню з довгими рукавами від Вери Вонг, яка підкреслила її округлий животик, а свій образ доповнила прикрасами Chopard.
Що відомо про особисте життя Ванесси Гадженс?
До заміжжя Ванесса Гадженс мала два гучних романи. З 2005 до 2010 року вона зустрічалась з колегою по фільму "Шкільний мюзикл" Заком Ефроном, а з 2011 до 2020 перебувала у стосунках з актором Остіном Батлером.
Ванесса Гадженс і Коул Такер заручилися в лютому 2023 року. У грудні вони одружилися. Церемонія пройшла на пляжі в Тулумі (Мексика).
Закохані дебютували на червоній доріжці у листопаді 2021 році на прем'єрі фільму "Тік-так, бум!", в якому знялась акторка.