Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Гадженс. Акторка опублікувала фотографію, де лежить на лікарняному ліжку і тримає коханого за руку.

Ну, я це зробила. Народила ще одну дитину! Які ж це шалені пологи. Дуже дякую всім мамам. Це справді неймовірно, на що здатні наші тіла,

– написала Ванесса Гадженс.

У коментарях шанувальники та зірки, зокрема актори Зої Дойч та Маріо Лопес, привітали Гадженс і Такера з поповненням у сім'ї. Стать та ім'я дитини подружжя наразі не розкрило.

Ванесса Гадженс удруге стала мамою / Фото з інстаграму акторки

Ванесса Гадженс повідомила про другу вагітність 12 липня 2025 року – майже через рік після народження першої дитини. Вона опублікувала світлини з вагітним животиком, на яких позує поруч з чоловіком.

Нагадаємо, що про першу вагітність зірка фільму "Шкільний мюзикл" оголосила на церемонії вручення премії Оскар у 2024 році, пише Vanity Fair. Гадженс одягла чорну кутюрну сукню з довгими рукавами від Вери Вонг, яка підкреслила її округлий животик, а свій образ доповнила прикрасами Chopard.

Що відомо про особисте життя Ванесси Гадженс?