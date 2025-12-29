Син Тіни Кароль став головним чоловіком для артистки після смерті її коханого. 24 Канал пропонує пригадати, як за роки змінювався Веніамін та що про нього відомо.

Тіна Кароль рідко розповідає про сина, адже це та частина світу співачки, яку вона тримає якомога далі від камер та гучних зізнань у пресі. Однак кожна його поява на публіці чи згадка у соцмережах викликає щиру й теплу реакцію аудиторії.

У 2007 році Тіна Кароль познайомилась з Євгеном Огіром, який став її продюсером. З часом їхні робочі стосунки переросли у романтичні. У 2008 році пара таємно одружилась, а згодом повінчалась.

У листопаді того самого року у подружжя народився первісток. Сина назвали Веніаміном. Тіну Кароль та Євгена Огіра вважали однією з найміцніших та найзразковіших пар в українському шоубізнесі.



Тіна Кароль з чоловіком і сином / Фото Viva

Однак доля вирішила інакше. У 2013 році чоловік артистки помер після боротьби з раком. На той час Тіні Кароль було 28 років, а малому Веніаміну – 4.



Тіна Кароль з сином / Фото з інстаграму Тіни Кароль

В одному з нещодавніх інтерв'ю співачка розповіла, що після смерті батька Веніаміна почали залюблювати. Вона хвилювалась, що хлопчик не зможе вирости самостійним. До того ж у 2014 році почалась російсько-українська війна.



Тіна Кароль з сином / Фото з інстаграму Тіни Кароль

Так Тіна Кароль вирішила відправити нащадка на навчання до Англії. Ним опікувалась українська родина, він ходив до української церкви, тому не був відірваний від контексту.

Щоб нюнею він не виріс, щоби не було це, що бабусі там поруч, все йому приносять, все добре, тепличні умови, це треба було подолати,

– пояснювала Тіна Кароль.



Тіна Кароль з сином / Фото з інстаграму Тіни Кароль

Веніамін пішов до навчального закладу Repton Prep, де не було ні росіян, ні українців. Так він зміг інтегруватися у нове середовище. Водночас зіркова мати старалась бути поряд: часто приїжджала і дозволяла синові повернутися до України, якщо він цього захоче.



Тіна Кароль з сином / Фото з інстаграму Тіни Кароль



Тіна Кароль з сином / Фото з інстаграму Тіни Кароль

У дитинстві хлопчик захоплювався грою на барабанах і фортепіано. Також займався регбі, фехтуванням, танцював гопака.



Син Тіни Кароль / Фото з інстаграму Тіни Кароль

У 2022 році Веніамін склав всі екзамени на відмінно та перейшов у старшу школу. Вже у старших класах хлопчик міг обрати для себе спеціалізацію. Веніамін вибрав політологію, економіку та бізнес.

З раннього віку йому прийшлось прийняти, що він один в сім'ї мужчина. Я йому за це говорю завжди. Розумний хлопчик. Чекаю від нього користі для мене та для нашої держави,

– казала про сина Тіна Кароль.

Тіна Кароль з сином / Фото з інстаграму Тіни Кароль

Хлопець продовжує навчання у Великій Британії. Він захоплюється не лише тими спеціальностями, які обрав, але й також любить футбол. Наразі він не хоче переїжджати в іншу країну.