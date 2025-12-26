Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку офіційного фан-клубу Кароль. Ймовірно, Веніамін приїхав в Україну на канікули.

Веніамін вийшов на сцену і подарував мамі букет білих троянд. Тіна Кароль поцілувала та обійняла сина, а публіка зустріла його оплесками. Коли хлопець заходив за куліси, то помахав людям у залі.

Після цього співачка виконала пісню "Вільна", яку записала в дуеті з фронтвумен рок-гурту The Hardkiss Юлією Саніною. Кароль виступала на сцені у довгій червоній сукні.

Реакція мережі

  • "Це дуже мило".
  • "Боже, як він на батька схожий. Мамина гордість".
  • "Син Тіни – то краш".
  • "Як це мило".

Реакція мережі на відео з концерту КарольРеакція мережі на відео з Тіни Кароль з сином / Скриншот з інстаграму

Що відомо про сина Тіни Кароль?

  • Тіна Кароль народила сина від продюсера Євгена Огіра, який помер 28 квітня 2013 року від раку шлунка. Йому було лише 32 роки. Чоловік похований на Берковецькому кладовищі у Києві.

  • Тіна та Євген одружилися у 2008 році. Того ж року на світ з'явився Веніамін.

  • Кароль відправила сина до Великої Британії у 2014 році, де ним опікувалася українська родина. Там хлопець і навчається зараз. Він володіє англійською, французькою, іспанською та українською мовами.

  • "Я дуже не хотіла, щоб він ріс по-мажорськи. Щоб він був максимально приземленою дитиною", – розповідала співачка.