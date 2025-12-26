Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку офіційного фан-клубу Кароль. Ймовірно, Веніамін приїхав в Україну на канікули.

Теж цікаво Продюсер "Танців з зірками" відповів на чутки про конфлікт з Кароль, якої не буде у спецвипуску

Веніамін вийшов на сцену і подарував мамі букет білих троянд. Тіна Кароль поцілувала та обійняла сина, а публіка зустріла його оплесками. Коли хлопець заходив за куліси, то помахав людям у залі.

Після цього співачка виконала пісню "Вільна", яку записала в дуеті з фронтвумен рок-гурту The Hardkiss Юлією Саніною. Кароль виступала на сцені у довгій червоній сукні.

Реакція мережі

"Це дуже мило".

"Боже, як він на батька схожий. Мамина гордість".

"Син Тіни – то краш".

"Як це мило".

Реакція мережі на відео з Тіни Кароль з сином / Скриншот з інстаграму

Що відомо про сина Тіни Кароль?