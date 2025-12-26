Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку офіційного фан-клубу Кароль. Ймовірно, Веніамін приїхав в Україну на канікули.
Теж цікаво Продюсер "Танців з зірками" відповів на чутки про конфлікт з Кароль, якої не буде у спецвипуску
Веніамін вийшов на сцену і подарував мамі букет білих троянд. Тіна Кароль поцілувала та обійняла сина, а публіка зустріла його оплесками. Коли хлопець заходив за куліси, то помахав людям у залі.
Після цього співачка виконала пісню "Вільна", яку записала в дуеті з фронтвумен рок-гурту The Hardkiss Юлією Саніною. Кароль виступала на сцені у довгій червоній сукні.
Реакція мережі
- "Це дуже мило".
- "Боже, як він на батька схожий. Мамина гордість".
- "Син Тіни – то краш".
- "Як це мило".
Реакція мережі на відео з Тіни Кароль з сином / Скриншот з інстаграму
Що відомо про сина Тіни Кароль?
Тіна Кароль народила сина від продюсера Євгена Огіра, який помер 28 квітня 2013 року від раку шлунка. Йому було лише 32 роки. Чоловік похований на Берковецькому кладовищі у Києві.
Тіна та Євген одружилися у 2008 році. Того ж року на світ з'явився Веніамін.
Кароль відправила сина до Великої Британії у 2014 році, де ним опікувалася українська родина. Там хлопець і навчається зараз. Він володіє англійською, французькою, іспанською та українською мовами.
"Я дуже не хотіла, щоб він ріс по-мажорськи. Щоб він був максимально приземленою дитиною", – розповідала співачка.