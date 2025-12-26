Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу официального фан-клуба Кароль. Вероятно, Вениамин приехал в Украину на каникулы.
Вениамин вышел на сцену и подарил маме букет белых роз. Тина Кароль поцеловала и обняла сына, а публика встретила его аплодисментами. Когда парень заходил за кулисы, то помахал людям в зале.
После этого певица исполнила песню "Вільна", которую записала в дуэте с фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлией Саниной. Кароль выступала на сцене в длинном красном платье.
Реакция сети
- "Это очень мило".
- "Боже, как он на отца похож. Мамина гордость".
- "Сын Тины – то краш".
- "Как это мило".
Реакция сети на видео с Тины Кароль с сыном / Скриншот из инстаграма
Что известно о сыне Тины Кароль?
Тина Кароль родила сына от продюсера Евгения Огира, который умер 28 апреля 2013 года от рака желудка. Ему было всего 32 года. Мужчина похоронен на Берковецком кладбище в Киеве.
Тина и Евгений поженились в 2008 году. В том же году на свет появился Вениамин.
Кароль отправила сына в Великобританию в 2014 году, где им занималась украинская семья. Там парень и учится сейчас. Он владеет английским, французским, испанским и украинским языками.
"Я очень не хотела, чтобы он рос по-мажорски. Чтобы он был максимально приземленным ребенком", – рассказывала певица.