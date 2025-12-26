Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу официального фан-клуба Кароль. Вероятно, Вениамин приехал в Украину на каникулы.

Вениамин вышел на сцену и подарил маме букет белых роз. Тина Кароль поцеловала и обняла сына, а публика встретила его аплодисментами. Когда парень заходил за кулисы, то помахал людям в зале.

После этого певица исполнила песню "Вільна", которую записала в дуэте с фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлией Саниной. Кароль выступала на сцене в длинном красном платье.

Что известно о сыне Тины Кароль?