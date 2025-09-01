По словам Кароль, она всю жизнь инвестировала в обучение сына. Пишет Show 24 со ссылкой на шоу "Тур звездами".
Потому что я уверена, что умные дети – это будущее. Это умное, устойчивое будущее Украины,
– подчеркнула Тина Кароль.
В этом году Вениамину исполнится 17 лет, однако выглядит он взрослее. Парень учится в Великобритании.
С раннего возраста ему пришлось принять, что он один в семье мужчина. Я ему за это говорю всегда. Там в старших классах можно выбрать свою специализацию. Он выбрал для себя политологию, экономику и бизнес. Умный мальчик. Жду от него пользы для меня и для нашего государства,
– поделилась певица.
Кароль отметила, что сын – "очень тихий, скромный, не мажор". В Великобританию Вениамин поехал еще в 2014 году, когда ситуация в стране была тяжелая и началась война. Артистка понимала, что это не конец.
Еще я очень не хотела, чтобы он рос по-мажорски. Чтобы он был максимально приземленным ребенком. Сегодня он владеет английским, французским, испанским, украинским. Есть о чем поговорить,
– отметила она.
Тина Кароль в шоу "Тур по звездам": смотрите видео онлайн
Что известно о личной жизни Тины Кароль?
В 2008 году Тина Кароль вышла замуж за продюсера Евгения Огира. В ноябре того же года певица родила сына Вениамина.
Муж Кароль умер 28 апреля 2013 года от рака желудка. Ему было 32 года. Огира похоронили на Берковецком кладбище (Киев).
После смерти любимого Тина не делится подробностями личной жизни. Но ранее артистке приписывали роман с молдавским музыкантом Даном Баланом (они были тренерами шоу "Голос страны").
В 12-ю годовщину смерти мужа Тина Кароль призналась, что готова к новым отношениям.