За словами Кароль, вона все життя інвестувала у навчання сина. Пише Show 24 з посиланням на шоу "Тур зірками".
Тому що я впевнена, що розумні діти – це є майбутнє. Це розумне, стале майбутнє України,
– підкреслила Тіна Кароль.
Цього року Веніаміну виповниться 17 років, однак виглядає він дорослішим. Хлопець навчається у Великій Британії.
З раннього віку йому прийшлось прийняти, що він один в сім'ї мужчина. Я йому за це говорю завжди. Там у старших класах можна обрати свою спеціалізацію. Він обрав для себе політологію, економіку і бізнес. Розумний хлопчик. Чекаю від нього користі для мене і для нашої держави,
– поділилась співачка.
Кароль зазначила, що син – "дуже тихий, скромний, не мажор". До Великої Британії Веніамін поїхав ще у 2014 році, коли ситуація в країні була важка і розпочалася війна. Артистка розуміла, що це не кінець.
Ще я дуже не хотіла, щоб він ріс по-мажорськи. Щоб він був максимально приземленою дитиною. Сьогодні він володіє англійською, французькою, іспанською, українською. Є про що поговорити,
– зазначила вона.
Тіна Кароль у шоу "Тур зірками": дивіться відео онлайн
Що відомо про особисте життя Тіни Кароль?
У 2008 році Тіна Кароль вийшла заміж за продюсера Євгена Огіра. У листопаді того ж року співачка народила сина Веніаміна.
Чоловік Кароль помер 28 квітня 2013 року від раку шлунка. Йому було 32 роки. Огіра поховали на Берковецьому кладовищі (Київ).
Після смерті коханого Тіна не ділиться подробицями особистого життя. Та раніше артистці приписували роман з молдовським музикантом Даном Баланом (вони були тренерами шоу "Голос країни").
У 12-ту річницю смерті чоловіка Тіна Кароль зізналась, що готова до нових стосунків.