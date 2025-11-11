Щоправда, робить це російською мовою, тож українську співачку розкритикували через таку колаборацію. Тіна Кароль наразі цей інцидент не коментувала. Водночас на хейт відреагувала Стася. Вона опублікувала відео на своїй сторінці в Threads.

Блогерка заявила, що їй образливо, тому вона вирішила записати ролик, де поділилася своїми думками.

Мені прикро та боляче. Я не хочу мовчати. Мене дуже образило те, що мені почали приписувати якісь проросійські наративи. Почали говорити повну нісенітницю та неправду. Я живу в Україні, я виросла тут, я народжую тут дітей, я тут працюю, я тут сплачую податки. Усім серцем і душею люблю нашу країну, і я завжди про це говорила у своєму блозі,

– сказала Стася.

І додала, що єдиним її недоліком є російськомовний блог. Водночас вона стверджує, що старається змінити це. Блогерка запровадила нове правило щодо української у своєму блозі.

Я хочу вам у чомусь зізнатися. Можливо, ви подумаєте, що мене поставили на коліна, що мене змусили. Але я хочу сказати одне: кожного понеділка я говоритиму лише українською мовою – і вдома, і в сторіс,

– заявила Макєєва.

Вона додала, що робитиме це для того, щоб поступово переходити на українську мову. Крім того, блогерка планує продовжити займатися з репетитором і транслюватиме це у своїх соцмережах.

Стася Макєєва відреагувала на хейт після відео з Тіною Кароль: дивіться відео онлайн

До цього в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Okay Eva, Стася розповідала, що раніше пробувала перейти на українську мову та навіть займалася з репетитором, проте їй це не допомогло.

Чому саме критикують Стасю Макєєву?