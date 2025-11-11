Щоправда, робить це російською мовою, тож українську співачку розкритикували через таку колаборацію. Тіна Кароль наразі цей інцидент не коментувала. Водночас на хейт відреагувала Стася. Вона опублікувала відео на своїй сторінці в Threads.
Блогерка заявила, що їй образливо, тому вона вирішила записати ролик, де поділилася своїми думками.
Мені прикро та боляче. Я не хочу мовчати. Мене дуже образило те, що мені почали приписувати якісь проросійські наративи. Почали говорити повну нісенітницю та неправду. Я живу в Україні, я виросла тут, я народжую тут дітей, я тут працюю, я тут сплачую податки. Усім серцем і душею люблю нашу країну, і я завжди про це говорила у своєму блозі,
– сказала Стася.
І додала, що єдиним її недоліком є російськомовний блог. Водночас вона стверджує, що старається змінити це. Блогерка запровадила нове правило щодо української у своєму блозі.
Я хочу вам у чомусь зізнатися. Можливо, ви подумаєте, що мене поставили на коліна, що мене змусили. Але я хочу сказати одне: кожного понеділка я говоритиму лише українською мовою – і вдома, і в сторіс,
– заявила Макєєва.
Вона додала, що робитиме це для того, щоб поступово переходити на українську мову. Крім того, блогерка планує продовжити займатися з репетитором і транслюватиме це у своїх соцмережах.
Стася Макєєва відреагувала на хейт після відео з Тіною Кароль: дивіться відео онлайн
До цього в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Okay Eva, Стася розповідала, що раніше пробувала перейти на українську мову та навіть займалася з репетитором, проте їй це не допомогло.
Чому саме критикують Стасю Макєєву?
- Окрім того, що блогерку критикували за російськомовний контент під час російсько-української війни, вона потрапляла в низку інших скандалів.
- Один з них розгорівся через відео з морськими котиками у номері готелю Nemo. Тоді Стасю та її друга й колегу Олега Машуковського звинуватили в знущанні з тварин. Річ у тім, що морські котики на їхніх відео мали червоні очі й втомлений вигляд, що обурило та налякало користувачів у мережі.
- Крім того, блогерку хейтили через гучні святкування днів народжень, хрестин та інших родинних свят під час великої війни. Стася пояснювала, що війна триває вже не перший рік і нібито не вона одна відзначає свята. До того ж наголошувала, що завдяки таким святкуванням вони підіймають економіку України та допомагають ЗСУ, збираючи кошти на потреби військовим.