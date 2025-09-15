Батьки влаштували масштабну вечірку у стилі "Шрек", де кожна дрібниця була продумана до деталей. Гості вже поступово діляться кадрами зі свята, тож детально про те, як пройшло святкування дня народження сина Стасі Макєєвої – дивіться в матеріалі Show 24.
Так, святкування відбувся на подвір'ї будинку, де облаштували кілька тематичних зон: басейн перетворили на "болото Шрека", іншу частину прикрасили під "казковий ліс" з декоративними деревами, мохом і навіть дерев'яним млином.
Святкові столи накрили білими скатертинами, прикрасили живими гортензіями та ромашками, а над усім висіли гірлянди з лампочками. Також встановили великий банер "1 рочок Марселю".
Крім того, особливу увагу привернули костюми: серед гостей можна було зустріти Кота в чоботях, Віслюка, самого Шрека, Фіону та інших персонажів. Усе виглядало так, ніби гості опинилися в самому мультфільмі.
Цікаво, що навіть запрошення були продумані – гостям надсилали "Чарівне дзеркало", яке розповідало про деталі дня народження. Відомо, що замість традиційних квітів гості приносили корм для тварин – про це перед святкуванням попросила Стася.
Як розповіла Макєєва, декор вони замовляли за декілька місяців до самого святкування.
Окремо подбали про частування: зелені коктейлі, тематичні пряники й навіть величезний багатоярусний торт у стилі "Шрека".
На дні народженні дорослих розважала Alena Omargalieva, Даня Повар та Сергій Середа, а для діток замовили аніматорів.
Що відомо про Стасю Макєєву?
- У реальному житті її звати Анастасія. Вона народилася у Харкові, зараз заміжня за Олександром і разом із чоловіком виховує двох дітей – доньку Мішель та сина Марселя.
- Стасю Макєєву багато хто вперше побачив у шоу "Супермама", після чого вона швидко здобула популярність у соцмережах.
- На момент написання матеріалу, за її сторінкою у тікток стежать понад 3,8 мільйона людей, а в інстаграм – ще 1,4 мільйона.
- В соцмережах блогерка ділиться з підписниками повсякденним життям, кумедними відео та показує, як виховує власних дітей.