Виявилось, що коли принц відвідав народний меморіал на майдані Незалежності, то найбільше, що він хотів – побути наодинці серед тиші, пише Show24 із посиланням на видання Guardian.

Принц Гаррі хотів покласти вінок на місці, де вшановують пам'ять полеглих захисників і захисниць. Та його приїзд викликав неабиякий ажіотаж серед людей, тому довкола чоловіка швидко зібрався натовп. Щоб виконати своє бажання, принц пройшовся углиб меморіалу.

Я хотів знайти місце, де можна було б покласти вінок у тиші, подалі від усіх. Боже мій, там як у лабіринті. Я не усвідомлював, як далеко він зайшов. Чесно кажучи, це одна з найсумніших речей, які я коли-небудь бачив. Але також і одна з найкрасивіших,

– заявив Гаррі.

Також принц назвав війну непотрібною і висловив думку, що її треба і можна було уникнути.

Принц Гаррі відвідав меморіальний комплекс у Києві / Фото Центру протидії дезінформації

Згодом машина принца приблизно на годину від'їхала від колони. У ЗМІ припускають, що Гаррі, ймовірно, зустрівся з Володимиром Зеленським, хоча британський уряд раніше дав зрозуміти, що не бажає такого розвитку подій. Скоріш за все ні принц, ні український президент не хочуть оголошувати про свою зустріч. Після повернення всі зауважили, що герцог Сассекський доволі сумний.

У цей день у місті була нова міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер. Британський уряд назвав нерозумною політикою, якщо принц буде достойний такої честі (зустрічі з Володимиром Зеленським – ред. 24 Канал).

Раніше до Києва принца Гаррі запросила Ольга Руднєва – засновниця та генеральна директорка травматологічного центру Superhumans у Львові. Вони зустрілись у Нью-Йорку, де жінка запевнила, що це буде потужним сигналом підтримки, якщо чоловік приїде саме до української столиці.

Коли принц зустрічався з ветеранами, матерями та батьками загиблих і поранених, то кожен хотів обійняти Гаррі й сказати йому теплі слова. Це свідчить про те, що він дуже популярний в Україні, а його підтримка багато що значить для нашого суспільства.

Я думаю, що приїзд принца Гаррі сюди – це символ перемоги та сили. Люди дивляться на нього та його військовий досвід і бачать, що він не боїться приїхати до України. Так важливо, що він приїхав,

– підкреслила Руднєва.

Упродовж дня герцог отримав чимало подарунків, а сам він був доволі збентеженим своєю популярністю в Україні.

Що ще відомо про візит принца Гаррі до України?