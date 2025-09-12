Крім того, речник принца Гаррі поділився, які враження в нього залишилися після поїздки на Батьківщину. Повідомляє Show 24 з посиланням на People.

Невдовзі після зустрічі з королем герцог Сассекський взяв участь у заході в Лондоні, присвяченому Іграм Нескорених. Під час розмови з журналістами він коротко поділився, що з батьком "усе добре".

Речник принца розповів, що у Гаррі залишилися позитивні враження від поїздки додому.

Очевидно, що йому дуже сподобалося повернутися до Великої Британії, зустрітися зі старими друзями, колегами та загалом мати змогу підтримати неймовірну діяльність ініціатив, які так багато для нього значать,

