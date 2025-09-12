На тлі російської атаки на Польщу Київ приймає закордонних політиків. 11 вересня із Володимиром Зеленським зустрівся спецпредставник Трампа Кіт Келлог, передає 24 Канал.

Напередодні Управління державної охорони України попереджало, що у зв'язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста.

Як виявилося, столиця чекала на гостей з Британії та Польщі.

Вперше до Києва завітав британський принц Гаррі. Як пише видання The Guardian, Гаррі та команда Фонду Invictus Games мають оголосити нові ініціативи для підтримки реабілітації поранених українських військовослужбовців.

Довідка: Україна вперше взяла участь в Invictus Games у 2017 році. З початком війни з Росією інтерес і потреба в цих змаганнях, заснованих принцом у 2014 році для ветеранів, зросли у багато разів.

Ми не можемо зупинити війну, але можемо зробити все, щоб допомогти у процесі відновлення. Ми можемо продовжувати показувати людське обличчя цієї війни та через що проходять люди. Це має залишатися в центрі уваги. Сподіваюся, ця поїздка допоможе донести це до інших, бо дуже легко втратити чутливість до того, що відбувається,

– сказав Герцог Сассекський у нічному потязі по дорозі до української столиці.

Принц розповів, що отримав перше запрошення до Києва від Ольги Руднєвої, засновниці та директорки львівського Центру протезування та травматерапії Superhumans. Гаррі у квітні відвідував центр у Львові, а кілька місяців тому випадково зустрів пані Ольгу в Нью-Йорку.

Я натрапив на Ольгу в Нью-Йорку. Це була випадкова зустріч, і я запитав, що можу зробити, аби допомогти. Вона відповіла: "Найбільший вплив матиме ваша поїздка до Києва". Я мав узгодити це з дружиною та британським урядом. Згодом надійшло офіційне запрошення,

– пояснив Гаррі.

Під час поїздки принц має відвідати Національний музей історії України у Другій світовій війні, а також зустрітися з 200 ветеранами, запрошеними на захід. Крім того, він проведе зустріч із прем'єр-міністром України Юлією Свириденко.

Що відомо про візит Сікорського до Києва?