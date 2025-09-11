Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Києві 11 вересня.

Дивіться також Атака дронів по Польщі: експерти пояснили, чому НАТО мовчить та як Альянс мав би відповісти

Для чого Росія запустила дрони на Польщу?

За словами президента, все вказує на те, що запуск російських дронів на територію Польщі через Україну та Білорусь був продуманий і точно не випадковим.

Це репетиція, психологічно дуже схожа на те, що Росія робила раніше з Кримом. Тоді Росія використовувала "зелених чоловічків". Сьогодні цю саму роль виконують російські безпілотники, перетинаючи кордони. Риторика та сама, небезпека та сама,

– вказав президент.

Зеленський наголосив, що після останніх ударів дронів по Польщі, після багатьох гібридних атак проти Європи і обстріл України "немає дійсно сильних, таких відчутних кроків, які примусили би Росію до миру".

Україна запропонувала Польщі свою допомогу, зокрема у навчанні протидії дронам. Туск готовий для цього відправити військових до України.

"Тільки з побудованою мультисистемою можна боротися з масовою атакою дронів. Це моя відповідь на те, чи потрібні наші консультації нашим польським друзям. Я вважаю, що такої системи ні в кого немає на сьогодні. Є тільки у нас. І є у росіян. Відповідно, ми відкриті і готові" – вказав президент.

Що відомо про атаку на Польщу?