Росія мала конкретну мету атаки по Польщі. Експерти спеціально для 24 Каналу проаналізували повітряний напад на країну НАТО, а також реакцію Альянсу на це.

Яка була мета атаки по Польщі?

Історик, дипломат і колишній народний депутат Роман Безсмертний зазначив, що Росія атакою на Польщу протестувала систему ППО НАТО. Це не була провокація. Операція була ретельно спланована, оскільки безпілотники залітали на територію Польщі з різних напрямків і не лише з повітряного простору України.

Росія отримала цінну інформацію. Європейці самі розповіли, хто брав участь у відбитті атаки. Кремль отримав інформацію про те, хто підіймав винищувачі, хто моніторив небо, хто збивав літаки,

– зауважив дипломат.

Він продовжив, що це допоможе Москві краще готувати та планувати нові подібні атаки. Завдяки цьому Путін може отримати можливість впливати на життя в Європі. Росія продемонструвала, що може безкарно атакувати країни НАТО.

Чому НАТО промовчало?

За словами історика, британські військові фахівці одразу ж заговорили про те, що необхідно активувати 5 статтю НАТО. Утім в Альянсі цього не зробили. Державам Заходу варто було б не лише збивати безпілотники вже в небі над своїми країнами, а бити по майданчиках, із яких Росія здійснює запуски.

"Для цього потрібно стати поруч з Україною. Це ключовий аргумент стримування, який не дає країнам НАТО цього зробити, бо такою є й позиція США", – зауважив колишній нардеп.

Безсмертний назвав мету атаки по Польщі: дивіться відео

Український дипломат, колишній посол України в Польщі, ексміністр закордонних справ Андрій Дещиця наголосив, що НАТО не готове до військового протистояння з Росією. Саме тому Альянс не активував 5 статтю, а проводить консультації, аби запобігти подібним атакам у майбутньому.

Це був напад на НАТО. Утім країни Заходу відтягують час, бо не готові до прямого військового протистояння з Росією. І для цього вони мають відповідні механізми, зокрема, 4 статтю НАТО, яка передбачає консультації країн-членів Альянсу,

– підкреслив український дипломат.

Як він зазначив, Росія надіслала НАТО серйозний сигнал. Відповідь Альянсу має бути жорсткою, а не лише висловленням занепокоєння.

Дещиця відповів, чому НАТО мовчить: дивіться відео

Як НАТО має відповісти Росії?

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко назвав 5 кроків, які були б найкращою відповіддю НАТО на атаку по Польщі:

розміщення іноземних військових в Україні;

інтеграція української ППО в єдину ППО Європи;

посилення співпраці з НАТО в оборонній сфері;

посилення санкцій проти Росії;

потужна реакція США, на яку в Кремлі звертають найбільшу увагу.

"Реакція Трампа відсутня. А це один із факторів, на які Росія буде зважати при плануванні наступних таких ударів", – сказав військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ.

Мусієнко про те, які кроки мав би зробити Альянс: дивіться відео

Політолог Ігор Рейтерович висловив свою думку щодо того, як НАТО мало б відповісти Росії. Зокрема, сильним кроком було б вислання російських дипломатів із країн Заходу й оголошення їх персонами нон ґрата.

Рейтерович назвав рішення НАТО, яке викликало б серйозне занепокоєння в Москві: дивіться відео

Крім того, Альянс міг би домовитись з Україною та збивати дрони та ракети на відстані 100 кілометрів від кордону.

Таке рішення викликало б серйозне занепокоєння в Кремлі,

– зазначив політолог.

До слова! Володимир Зеленський запропонував Польщі допомогу в збитті російських дронів. Зокрема, ефективним рішенням він назвав встановлення ППО на Заході України.

Член Республіканської партії США Борис Пінкус розповів, що в США обурені подібними діями Росії. Попри те, що на офіційно рівні з Вашингтона прозвучала квола реакція, Конгрес не дасть Трампу бути осторонь і лише спостерігати за цим.

"Республіканці в конгресі бушують. Вони втомили від заяв Трампа та наголошують на тому, що настав час діяти", – зауважив американський політик.

Пінкус про реакцію США на вторгнення дронів у Польщу: дивіться відео

Він зробив підсумок, що Трамп наразі сприймає всі дії Путіна, як належне. Утім американцям і Конгресу це не до вподоби. Зокрема, Республіканська партія повинна сказати своє рішуче слово.

