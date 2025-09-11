Россия имела конкретную цель атаки по Польше. Эксперты специально для 24 Канала проанализировали воздушное нападение на страну НАТО, а также реакцию Альянса на это.

Какова была цель атаки по Польше?

Историк, дипломат и бывший народный депутат Роман Бессмертный отметил, что Россия атакой на Польшу протестировала систему ПВО НАТО. Это не была провокация. Операция была тщательно спланирована, поскольку беспилотники залетали на территорию Польши с разных направлений и не только из воздушного пространства Украины.

Россия получила ценную информацию. Европейцы сами рассказали, кто участвовал в отражении атаки. Кремль получил информацию о том, кто поднимал истребители, кто мониторил небо, кто сбивал самолеты,

– отметил дипломат.

Он продолжил, что это поможет Москве лучше готовить и планировать новые подобные атаки. Благодаря этому Путин может получить возможность влиять на жизнь в Европе. Россия продемонстрировала, что может безнаказанно атаковать страны НАТО.

Почему НАТО промолчало?

По словам историка, британские военные специалисты сразу же заговорили о том, что необходимо активировать 5 статью НАТО. Впрочем в Альянсе этого не сделали. Государствам Запада следовало бы не только сбивать беспилотники уже в небе над своими странами, а бить по площадкам, с которых Россия осуществляет запуски.

"Для этого нужно стать рядом с Украиной. Это ключевой аргумент сдерживания, который не дает странам НАТО этого сделать, потому что такова и позиция США", – отметил бывший нардеп.

Бессмертный назвал цель атаки по Польше: смотрите видео

Украинский дипломат, бывший посол Украины в Польше, экс-министр иностранных дел Андрей Дещица отметил, что НАТО не готово к военному противостоянию с Россией. Именно поэтому Альянс не активировал 5 статью, а проводит консультации, чтобы предотвратить подобные атаки в будущем.

Это было нападение на НАТО. Впрочем страны Запада оттягивают время, потому что не готовы к прямому военному противостоянию с Россией. И для этого они имеют соответствующие механизмы, в частности, 4 статью НАТО, которая предусматривает консультации стран-членов Альянса,

– подчеркнул украинский дипломат.

Как он отметил, Россия послала НАТО серьезный сигнал. Ответ Альянса должен быть жестким, а не только выражением беспокойства.

Дещица ответил, почему НАТО молчит: смотрите видео

Как НАТО должно ответить России?

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко назвал 5 шагов, которые были бы лучшим ответом НАТО на атаку по Польше:

размещение иностранных военных в Украине;

интеграция украинской ПВО в единую ПВО Европы;

усиление сотрудничества с НАТО в оборонной сфере;

усиление санкций против России;

мощная реакция США, на которую в Кремле обращают наибольшее внимание.

"Реакция Трампа отсутствует. А это один из факторов, на которые Россия будет учитывать при планировании следующих таких ударов", – сказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ.

Мусиенко о том, какие шаги должен был бы сделать Альянс: смотрите видео

Политолог Игорь Рейтерович высказал свое мнение относительно того, как НАТО должно было бы ответить России. В частности, сильным шагом была бы высылка российских дипломатов из стран Запада и объявление их персонами нон грата.

Рейтерович назвал решение НАТО, которое вызвало бы серьезное беспокойство в Москве: смотрите видео

Кроме того, Альянс мог бы договориться с Украиной и сбивать дроны и ракеты на расстоянии 100 километров от границы.

Такое решение вызвало бы серьезное беспокойство в Кремле,

– отметил политолог.

К слову! Владимир Зеленский предложил Польше помощь в сбивании российских дронов. В частности, эффективным решением он назвал установление ПВО на Западе Украины.

Член Республиканской партии США Борис Пинкус рассказал, что в США возмущены подобными действиями России. Несмотря на то, что на официально уровне из Вашингтона прозвучала слабая реакция, Конгресс не даст Трампу быть в стороне и только наблюдать за этим.

"Республиканцы в конгрессе бушуют. Они устали от заявлений Трампа и подчеркивают то, что пришло время действовать", – отметил американский политик.

Пинкус о реакции США на вторжение дронов в Польшу: смотрите видео

Он сделал итог, что Трамп пока воспринимает все действия Путина, как должное. Впрочем американцам и Конгрессу это не нравится. В частности, Республиканская партия должна сказать свое решительное слово.

