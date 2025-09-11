Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.
Какой была цель России во время атак БпЛА?
Дроны, влетевшие в Польшу, заставили НАТО поднять истребители и сбить их – это стало первым прямым столкновением военных Альянса с российским оружием с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.
В то же время предыдущие атаки России в течение последних недель вызвали лишь резкие заявления европейских и американских политиков, и до сих пор непонятно, будет ли Москва иметь реальные последствия за вторжение в воздушное пространство Польши.
Российские дроны, залетевшие в Польшу во время массированного нападения на Украину, показывают, что чувство безнаказанности Путина продолжает расти,
– заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Аналитики отмечают, что Россия воюет на грани своих привычных военных возможностей в Украине, поэтому ее способность к дальнейшей эскалации ограничена. Однако символические шаги – удары по западным объектам в Украине или пролет дронов через границу НАТО – испытывают систему обороны и одновременно демонстрируют силу.
В NYT отметили, что США и их европейские союзники тоже постепенно пересекали "красные линии" в войне. Сначала Вашингтон, Лондон и Париж предоставили Украине ракеты и боеприпасы дальнего действия с условием, что их не будут применять на территории России.
Позже это ограничение было снято, несмотря на возражения со стороны Кремля.
По словам журналистов, Россия давно использует стратегии дезинформации и отрицания. Еще в 2014 году во время захвата Крыма Кремль отправил туда военных без опознавательных знаков.
Какой бы рудиментарной она ни была, тайна вокруг солдат, которых в Украине назвали "зелеными человечками", притупила реакцию Запада на несколько дней,
– говорится в материале.
Фактически почти каждая военная операция Москвы за рубежом за последнее полвека начиналась с появления солдат в гражданском или униформах без шевронов – от подавления "Пражской весны" в Чехословакии в 1968 году до войн в Афганистане, Чечне и Украине.
Советник Офиса президента Украины на условиях анонимности сказал, что Киев рассматривает атаки Москвы как потенциальный козырь в стратегии "эскалации ради деэскалации". Россия может использовать ситуацию, пообещав Польше и ее союзникам в НАТО гарантии от дальнейших вторжений и представив это как уступку в переговорах о завершении войны против Украины. В то же время Москва потребует собственных выгод в обмен.
Что известно о российских беспилотниках в Польше?
В ночь на 10 сентября во время атаки по Украине на территорию Польши залетели российские "Шахеды". В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши заявили, что эти нарушения воздушного пространства были "беспрецедентными".
Впоследствии главы МИД стран Люблинского треугольника выразили осуждение относительно вторжения российских дронов на территорию Польши, отметив, что это была провокация и эскалация. Министры отметили, что российские действия и белорусское попустительство использованию своего воздушного пространства представляют прямую угрозу безопасности всех стран региона.
Между тем в российском минобороны заявили, что в ночь на 10 сентября целились на Украину, а атаковать Польшу "не планировали".