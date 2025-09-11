Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Какой была цель России во время атак БпЛА?

Дроны, влетевшие в Польшу, заставили НАТО поднять истребители и сбить их – это стало первым прямым столкновением военных Альянса с российским оружием с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

В то же время предыдущие атаки России в течение последних недель вызвали лишь резкие заявления европейских и американских политиков, и до сих пор непонятно, будет ли Москва иметь реальные последствия за вторжение в воздушное пространство Польши.

Российские дроны, залетевшие в Польшу во время массированного нападения на Украину, показывают, что чувство безнаказанности Путина продолжает расти,

– заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Аналитики отмечают, что Россия воюет на грани своих привычных военных возможностей в Украине, поэтому ее способность к дальнейшей эскалации ограничена. Однако символические шаги – удары по западным объектам в Украине или пролет дронов через границу НАТО – испытывают систему обороны и одновременно демонстрируют силу.

В NYT отметили, что США и их европейские союзники тоже постепенно пересекали "красные линии" в войне. Сначала Вашингтон, Лондон и Париж предоставили Украине ракеты и боеприпасы дальнего действия с условием, что их не будут применять на территории России.

Позже это ограничение было снято, несмотря на возражения со стороны Кремля.

По словам журналистов, Россия давно использует стратегии дезинформации и отрицания. Еще в 2014 году во время захвата Крыма Кремль отправил туда военных без опознавательных знаков.

Какой бы рудиментарной она ни была, тайна вокруг солдат, которых в Украине назвали "зелеными человечками", притупила реакцию Запада на несколько дней,

– говорится в материале.

Фактически почти каждая военная операция Москвы за рубежом за последнее полвека начиналась с появления солдат в гражданском или униформах без шевронов – от подавления "Пражской весны" в Чехословакии в 1968 году до войн в Афганистане, Чечне и Украине.

Советник Офиса президента Украины на условиях анонимности сказал, что Киев рассматривает атаки Москвы как потенциальный козырь в стратегии "эскалации ради деэскалации". Россия может использовать ситуацию, пообещав Польше и ее союзникам в НАТО гарантии от дальнейших вторжений и представив это как уступку в переговорах о завершении войны против Украины. В то же время Москва потребует собственных выгод в обмен.

