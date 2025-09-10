Реакция страны-террористки, как всегда, оказалась циничной. Она говорит, что "не планировала" этой атаки, передает 24 Канал.

Смотрите также "Шахеды" в Польше – только начало: к каким еще провокациям может прибегнуть Россия

Как оправдались в России за атаку на Польшу?

В заявлении российского минобороны говорится о том, что они нанесли "массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины" в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, Виннице и Львове.

Российские террористы уверяют, что там якобы производили и ремонтировали бронетанковую, авиационную технику, БпЛА и тому подобное.

Цели удара достигнуты. Все предназначенные объекты поражены. Объекты для поражения на территории Польши не планировались,

– цинично заявили россияне.

Они добавили, что якобы максимальная дальность полета их беспилотников не превышает 700 километров.

"Однако готовы на эту тему провести консультации с министерством обороны Польши", – написали также в российском минобороны.

Что известно об атаке "Шахедов" на Польшу?