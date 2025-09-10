Реакция страны-террористки, как всегда, оказалась циничной. Она говорит, что "не планировала" этой атаки, передает 24 Канал.
Как оправдались в России за атаку на Польшу?
В заявлении российского минобороны говорится о том, что они нанесли "массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины" в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, Виннице и Львове.
Российские террористы уверяют, что там якобы производили и ремонтировали бронетанковую, авиационную технику, БпЛА и тому подобное.
Цели удара достигнуты. Все предназначенные объекты поражены. Объекты для поражения на территории Польши не планировались,
– цинично заявили россияне.
Они добавили, что якобы максимальная дальность полета их беспилотников не превышает 700 километров.
"Однако готовы на эту тему провести консультации с министерством обороны Польши", – написали также в российском минобороны.
Что известно об атаке "Шахедов" на Польшу?
Премьер Туск сообщил, что было по меньшей мере 19 нарушений воздушного пространства Польши. К отражению этой атаки даже привлекли боевые самолеты НАТО.
Российские "Шахеды" обнаружили, в частности, в населенных пунктах Чоснувка, Вырики, Мнишкув и тому подобное. На одной из локаций БПЛА повредил дом и автомобиль.
Тем временем НАТО не рассматривает инцидент с дронами как атаку на Польшу. Хотя это впервые, когда самолеты НАТО вступили в противодействие потенциальным угрозам в воздушном пространстве союзников. В то же время Альянс по просьбе Польши активировал статью 4 Североатлантического договора.