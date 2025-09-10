Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук. По его словам, атака "Шахедов" по Польше – элемент гибридной войны, которую ведет Россия.

К теме Атаки БПЛА по Польше готовили с июля: на российских дронах находили польские SIM-карты

"Это удары по экономике, стране, безопасности, вере во власть. То есть это гибридная война, которую россияне ведут и будут вести постоянно. Запад может долго отвергать то, что это не война. Но это гибридная, но война. Она уже очень качественно ведется против границ НАТО. Поэтому наши партнеры должны еще ожидать много провокаций на этой территории", – предположил он.

Новая волна провокаций России

Как отметил Андрей Ткачук, нельзя сказать, что начинается новый виток войны, например, относительно Европы. Не начинается, потому что Россия уже давно ведет гибридную войну против стран НАТО.

В сентябре начнется новая волна этих процессов, провокации стран Польши и стран Балтии. В частности, все это связано с так называемыми учениями "Запад-2025" в Беларуси. Эти учения проходят именно для того, чтобы тренировать проход по Сувальскому коридору из Беларуси в Калининград,

– подчеркнул он.

Майор ВСУ предположил, что еще не один раз можно будет наблюдать российские беспилотники на территориях стран Балтии и Польши. Потому что это элемент провокации, чтобы показать свою якобы силу.

Атака БПЛА на Польшу ночью 10 сентября: главное