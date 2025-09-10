Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Polsat News.
Смотрите также "Слабый ответ спровоцирует Россию еще больше": в Украине впервые прокомментировали дроны в Польше
Что предусматривает 4 статья НАТО?
Статья 4 Североатлантического договора предусматривает, что государства-члены будут консультироваться между собой, когда, по их мнению, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из сторон оказываются под угрозой.
То есть, почувствовав угрозу, страна НАТО может созвать своих союзников для обсуждения этой ситуации.
Это не соответствует 5 статье Альянса, по которой страна может автоматически ответить угрозе военным путем. 4 статья предусматривает дипломатические шаги, дополнительные гарантии безопасности, размещение войск или усиление собственной обороны.
Заметьте! Сейчас премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание Совета Министров. Также он проводит встречу с министрами, ответственными за безопасность страны.
Российские "Шахеды" в воздушном пространстве Польши: коротко
- В 00:43 Воздушные силы сообщили о движении российских "Шахедов" в направлении Польши с Волыни.
- Впоследствии из-за этого в стране закрыли 3 аэропорта – Жешув-Ясенка (EPRZ), Люблин-Свидник (EPLB) и Варшава-Шопен (EPWA), в частности, из-за "незапланированной военной активности".
- В Люблинском воеводстве Польши полиция обнаружила 2 поврежденные российские беспилотники. Еще один "Шахед" врезался в жилой дом в Выриках.
- Дональд Туск подтвердил, что БпЛА были именно российскими и сообщил. что страна имеет дело с масштабной провокацией. Между тем президент Кароль Навроцкий заявил, что он находится в контакте с министром обороны и военным руководством.