Что предусматривает 4 статья НАТО?

Статья 4 Североатлантического договора предусматривает, что государства-члены будут консультироваться между собой, когда, по их мнению, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из сторон оказываются под угрозой.

То есть, почувствовав угрозу, страна НАТО может созвать своих союзников для обсуждения этой ситуации.

Это не соответствует 5 статье Альянса, по которой страна может автоматически ответить угрозе военным путем. 4 статья предусматривает дипломатические шаги, дополнительные гарантии безопасности, размещение войск или усиление собственной обороны.

Заметьте! Сейчас премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание Совета Министров. Также он проводит встречу с министрами, ответственными за безопасность страны.

Российские "Шахеды" в воздушном пространстве Польши: коротко