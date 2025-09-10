Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Polsat News.

Що передбачає 4 стаття НАТО?

Стаття 4 Північноатлантичного договору передбачає, що держави-члени будуть консультуватися між собою, коли, на їхню думку, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої зі сторін опиняються під загрозою.

Тобто, відчувши загрозу, країна НАТО може скликати своїх союзників для обговорення цієї ситуації.

Це не відповідає 5 статті Альянсу, за якою країна може автоматично відповісти загрозі військовим шляхом. 4 стаття передбачає дипломатичні кроки, додаткові гарантії безпеки, розміщення військ або посилення власної оборони.

Зауважте! Наразі прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрене засідання Ради Міністрів. Також він проводить зустріч із міністрами, відповідальними за безпеку країни.

Російські "Шахеди" в повітряному просторі Польщі: коротко