Про це пише 24 Канал з посиланням на Андрія Сибігу.

Дивіться також Польща вперше відбивається від російських "Шахедів": все, що відомо

Що сказав Сибіга про російські дрони в Польщі?

Вночі 10 вересня російські дрони під час масованої атаки по Україні перетнули повітряний простір сусідньої Польщі. Глава МЗС Андрій Сибіга підкреслив, що це свідчить про те, що почуття безкарності кремлівського диктатора продовжує рости.

Російські дрони, що влетіли в Польщу під час масованої атаки на Україну, свідчать про те, що почуття безкарності Путіна продовжує зростати, оскільки він не був належним чином покараний за свої попередні злочини,

– зазначив Сибіга.

Він наголосив, що Путін продовжує ескалацію, розширює війну і випробовує Захід на міцність.

"Чим довше він не отримує силу у відповідь, тим агресивнішим він стає. Слабка відповідь зараз спровокує Росію ще більше – і тоді російські ракети і дрони полетять ще далі в Європу", – зауважив очільник МЗС.

За його словами, відповідна ситуація свідчить про те, що нарешті слід ухвалити рішення, яке дозволить використовувати можливості ППО сусідніх країн для перехоплення дронів і ракет в повітряному просторі України, в тому числі тих, що наближаються до кордонів Північноатлантичного альянсу.

"Україна вже давно пропонує такий крок. Його необхідно зробити заради колективної безпеки. Це також заклик до партнерів терміново посилити протиповітряну оборону України та краще захиститися від зростаючої кількості російських дронів і ракет, які регулярно атакують нас", – додав міністр.

Також Сибіга підкреслив, варто без зволікань посилити санкції щодо Росії.

Він зауважив, що російський диктатор серйозно поставиться до мирних переговорів лише тоді, коли зіткнеться з серйозним трансатлантичним тиском.

Російську військову машину необхідно зупинити – і зупинити її можна лише силою, а не слабкістю,

– наголосив глава МЗС.

Порушення повітряного простору Польщі російськими дронами: останні новини