Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на PAP.

Що відомо про дрони, які знайшли в Польщі?

В ніч на 10 вересня російські безпілотники кілька разів порушили повітряний простір Польщі. Вже о 5:40 ранку в Чоснувці поліція підтвердила виявлення першого пошкодженого дрона.

Повідомлення надійшло від мешканців. Ніхто не постраждав. Ми повідомили відповідні служби. Тривають заходи,

– повідомив речник поліції Любліна підінспектор Анджей Фійолек.

За неофіційною інформацією, безпілотник впав на поле в незабудованій місцевості.