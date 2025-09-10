Реакція країни-терористки, як завжди, виявилася цинічною. Вона каже, що "не планувала" цієї атаки, передає 24 Канал.

Дивіться також "Шахеди" у Польщі – тільки початок: до яких ще провокацій може вдатися Росія

Як виправдалися у Росії за атаку на Польщу?

У заяві російського міноборони йдеться про те, що вони завдали "масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного, морського та повітряного базування, а також ударними безпілотними літальними апаратами по підприємствах військово-промислового комплексу України" в Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській областях, Вінниці та Львові.

Російські терористи запевняють, що там нібито виробляли та ремонтували бронетанкову, авіаційну техніку, БпЛА тощо.

Цілей удару досягнуто. Усі призначені об'єкти вражені. Об'єкти для ураження на території Польщі не планувалися,

– цинічно заявили росіяни.

Вони додали, що нібито максимальна дальність польоту їхніх безпілотників не перевищує 700 кілометрів.

"Проте готові на цю тему провести консультації з міністерством оборони Польщі", – написали також у російському міноборони.

Що відомо про атаку "Шахедів" на Польщу?